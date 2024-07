Belliboni: "La Justicia es funcional al poder"

Luego de conocerse el fallo del juez Sebastián Cassanello que determinó su procesamiento por administración fraudulenta del dinero entregado por el Estado para el programa Potenciar Trabajo, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó que "la justicia es funcional al poder" y consideró que "existe una campaña de criminalización de las organizaciones sociales, acusándolo al gobierno de estar detrás de todo eso".

En una nota brindada a Radio Splendid, Belliboni se refirió a la investigación y dijo: "Es absolutamente falso. El Polo Obrero puso mucha más de esa plata, que fue parte del Estado para proyectos productivos y capacitación. El dinero está rendido en su totalidad y estuvo absolutamente aprobado. Vamos a apelar, porque no se tuvo en cuenta nada de lo que se presentó y hay prueba que no fue periciada”. En esa línea, también expresó que "no hay división de poderes en Argentina. La Justicia es funcional al poder y el Gobierno de Javier Milei está detrás de todo esto. Estamos frente a una campaña de criminalización de las organizaciones sociales. Hay una intencionalidad política. Hace tres meses que estamos en una etapa de allanamientos a organizaciones sociales".

Además, añadió: “En Argentina hubo 100 allanamientos a todas las organizaciones sociales, de 3 jueces federales, (Ariel) Lijo, Casanello y (Luis) Armella. Parece que el delito en Argentina pasa por los comedores populares y no por los bunker de narcos o la trata. Hace dos meses que hay un secuestro y no hay una sola pista ni allanamiento por el caso Loan, hay una desesperación de todo un pueblo. No pasa absolutamente nada con la Justicia".

El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni fue indagado el pasado 25 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa donde se lo investiga por presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política.