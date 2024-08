Milei a favor de quitarle la pensión de privilegio a Alberto Fernández

En medio del escándalo que sucede al ex presidente Alberto Fernández por la denuncia de violencia de genero de su ex esposa y ex primera dama Fabiola Yánez, este lunes el presidente Javier Milei apoyó los proyectos de ley impulsados por el PRO, que buscan quitarle la pensión de privilegio y la custodia a aquellos funcionarios implicados en causas de corrupción ejerciendo la función pública.

A través de su cuenta de X, el presidente dijo “me encanta la idea” al responder una publicación en la misma red social de uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado Damián Arabia.

“Me encanta la idea. Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma", sostuvo Milei.

Con el objetivo de quitarle la pensión de privilegio a Fernández, que según ANSES en abril alcanzó los 7 millones de pesos, desde el Pro se presentaron dos proyectos: uno de Silvana Guidici y 12 diputados más y otro por Damián Arabia.

Presenté un proyecto de Ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente. Y también para que se le suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio. pic.twitter.com/JWOXQhJPpH — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) August 12, 2024

Las iniciativas fueron impulsadas por los legisladores a partir de que se conoció que el ex presidente enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades en la contratación de seguros a través del Banco Nación.

En el proyecto de Arabia se especifica que se pretende modificar la Ley 24.018 para remover la pensión vitalicia a ex presidentes y ex vicepresidentes condenados penalmente, como también suspenderlas provisoriamente en caso de procesamiento penal.

El de Giudici es similar, pero agrega el retiro de la custodia presidencial, que por la ley actual es obligatorio que la tengan a pesar de las causas. Los diputados del Pro tienen la intención de unificar los proyectos para avanzar en las comisiones donde serán tratados.