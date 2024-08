Fabiola Yañez declaró que Alberto Fernández la obligó a abortar

Fabiola Yañez afirmó que, en 2016, Alberto Fernández la obligó a interrumpir un embarazo. Las declaraciones fueron a través de un escrito presentado al fiscal, Ramiro González. En la misma, agregó que quien fuera después presidente le habría dicho: "Tenés que resolverlo, tenés que abortar".

Las declaraciones forman parte de la presentación que realizó Fabiola Yañez en el marco de la querella que formalizó contra el ex presidente por lesiones graves, agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas.

En este contexto, reveló que en el año 2016 vivían juntos en Puerto Madero, precisamente en el departamento de José "Pepe" Albistur. Además, la pareja se había comprometido. No obstante, el embarazo de Fabiola no le habría caído bien a Fernández, porque aparentemente llevaban poco tiempo juntos. La ex primera dama afirmó que desde allí empezó el desprecio. Incluso, de acuerdo al escrito, él le dijo que no podía contarle a nadie del embarazo.

En la declaración, Yañez habla de “violencia reproductiva” y mencionó la "sed de control" que tenía Fernández sobre ella, mientras él además estaba con otras mujeres. Agregó que quedó embarazada y que le contó rápidamente a él, en medio "la alegría y la sorpresa" que de su parte eran "inmensas". En ese momento, apareció “el desprecio y el rechazo”. Según relató, Alberto Fernández le decía “esto no puede pasar”. Fabiola afirmó que él comenzó a hostigarla “con que era muy pronto, que no estaba listo aún”.

Asimismo, la ex primera dama dijo que Fernández la empujó a "llevar adelante la peor decisión", ignorándola por completo, aún conviviendo. Dijo que él dejó de hablarle y agregó: “Me decía ‘no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo’”, dijo Fabiola. “El me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’”.

Delegada por el juez Julián Ercolini, la investigación está en manos del fiscal Ramiro González con la colaboración de la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Cabe recordar que la ex primera dama Fabiola Yañez declarará mañana en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Será por videoconferencia desde Madrid, España, donde reside actualmente y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo hoy de la causa judicial. Fuentes judiciales informaron que la declaración será a las 10 horas.