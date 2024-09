Quedo todo grabado: un remisero acusó a su pasajero de escupirlo y lo amenazó con un arma

En un impactante suceso ocurrido en Hurlingham, un remisero armado amenazó a un pasajero, a quien acusó de haberlo escupido al momento de bajarse del vehículo. La secuencia fue captada por las cámaras de un móvil de Telefé, que estaba trabajando en el lugar y logró registrar la tensa escena entre el conductor y el joven pasajero.

El hecho ocurrió cuando, tras finalizar el viaje, el remisero bajó de su auto y, visiblemente alterado, confrontó al joven pasajero, exigiéndole que se tirara al suelo. "¡Tirate abajo, boca abajo!", gritó el remisero mientras exhibía un arma de fuego en su mano derecha. En la grabación se puede observar cómo el joven, atónito, se arrodilla lentamente en la vereda, sin oponer resistencia, mientras su pareja se acerca al lugar intentando entender la situación.

Durante el enfrentamiento, el remisero continuó increpando al joven, insistiendo en que había sido escupido por él antes de bajar del auto. "A mí no me escupas", le advirtió el conductor, a lo que el pasajero respondió: "Me faltó el respeto usted también". El intercambio de palabras evidenció que la situación había escalado rápidamente por un altercado menor, que derivó en una reacción violenta por parte del remisero.

Luego de unos momentos de tensión, el remisero ordenó al joven que se levantara y le exigió que se fuera del lugar, diciéndole: "Tomatela". Acto seguido, el conductor regresó a su vehículo y se marchó rápidamente.

Mirá el video: