Tras los cambios en la legislación sobre feriados de 2025, muchos argentinos se preguntan qué ocurre en octubre: ¿es feriado el viernes 10 o el domingo 12?

Este año, el feriado que originalmente se conmemora el 12 de octubre se traslada al viernes 10, configurando un fin de semana largo. La medida fue formalizada mediante la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y responde a un nuevo criterio del Poder Ejecutivo orientado a optimizar los períodos de descanso y fomentar el turismo interno.

El viernes 10 de octubre quedó definido como feriado nacional, lo que implica que todos los empleados tienen derecho a descansar. En caso de que se requiera la prestación de servicios, la remuneración debe ser doble, a diferencia de un día no laborable, que es optativo y depende del empleador. Si se trabaja en un día no laborable, se percibe el salario habitual sin recargo adicional.

Por su parte, el domingo 12 de octubre ya no tiene carácter de feriado nacional, y la actividad será igual a la de cualquier otro domingo del año.

Con esta medida, el Gobierno busca no solo garantizar descanso obligatorio sino también promover el turismo interno, alentando que los argentinos puedan aprovechar los tres días de fin de semana largo.