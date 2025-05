Según Cúneo Libarona: "El Gobierno analiza ampliar la Corte Suprema a siete miembros"

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, expresó que el Gobierno está evaluando un proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Durante su participación en el foro Amcham 2025, el funcionario reveló que existe una iniciativa presentada por el senador Juan Carlos Romero que propone llevar de cinco a siete la cantidad de jueces del máximo tribunal.

“Se está estudiando. Lo ideal es que la Corte esté completa. Hoy se da maña para sacar fallos llamando a conjueces, pero no es lo óptimo”, afirmó Cúneo Libarona. En su intervención ante empresarios y dirigentes políticos, agregó que, desde una perspectiva académica personal, la ampliación “no es una idea para descartar”, aunque remarcó que aún no hay una decisión definitiva.

El titular de la cartera de Justicia también se refirió al proceso de implementación del nuevo sistema acusatorio, el cual, según explicó, enfrenta “algunas resistencias de parte de los fiscales”. Sin embargo, defendió el modelo y aseguró que permite sentencias más rápidas: “Con este sistema, las condenas pueden dictarse en 48 horas. Nunca hubo en este año y medio tanta independencia judicial como ahora”, subrayó.

Corte Suprema: cómo funciona, número de magistrados

Las declaraciones de Cúneo Libarona se dan en un contexto en el que la composición de la Corte Suprema es eje de discusión política y jurídica. Actualmente, el máximo tribunal funciona con cuatro integrantes y, en reiteradas oportunidades, ha debido recurrir a conjueces para completar el quórum necesario en ciertos fallos. La posibilidad de ampliar el número de magistrados ya ha generado debate en el Congreso y entre los sectores judiciales, con posiciones encontradas sobre la conveniencia y los posibles objetivos políticos de la medida.

Por otro lado, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dispuso recientemente un relevamiento exhaustivo del archivo del tribunal, en medio de diversas revisiones internas. Si bien no fue mencionado por Cúneo Libarona, la iniciativa se suma a una serie de movimientos que apuntan a modernizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Con este anuncio, el Gobierno reabre una discusión de alto voltaje institucional, en momentos en que también impulsa reformas estructurales en otros sectores. El debate sobre la Corte promete escalar en el Congreso, donde los números para avanzar con una eventual ampliación aún no están garantizados.