Quienes no votan a La Libertad Avanza son "masoquistas", dice Milei

Javier Milei no solo está confiado, sino que se permite calificar a quienes no piensan en votarlo, o votar a sus candidatos, en las elecciones de octubre: según el presidente, "salvo que sean masoquistas, el país tendría que quedar pintado de violeta", dijo, en una entrevista por uno de los medios afines, el canal de streaming Neura.

"Hay cada día menos inflación, la economía crece más, los salarios reales son más altos y cada día hay menos pobres e indigentes", afirmó Milei.

Le respondió, además, a quien pronosticó un posible default, la ex Cristina Kirchner. Dijo el presidente que son "reflexiones de una mujer que no sabe sumar con un ábaco ni hacer un cero con un vaso, y que ha sido responsable de un desastre económico con sus dos gobiernos y el del títere (Alberto Fernández), no son una opinión calificada", sostuvo.

Se refirió también a las negociaciones con el PRO, y confirmó que harán un "formato" común para presentarse en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, y en las elecciones del 26 de octubre en todo el país. Relativizó, en ese contexto, los roces con el ex mandatario Mauricio Macri (a quien tildó de llorón), afirmando que "no es el culpable de las atrocidades que hicieron en la campaña de la ciudad de Buenos Aires".

De los peronistas, nada: "Lo que hagan ellos me importa un rábano", lanzó, sonrisa en ristre.