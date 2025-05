Mercado Pago: usuarios reportaron problemas con la aplicación

En uno de los días con más movimiento de la semana debido a los descuentos que existen, Mercado Pago sufrió una interrupción en su servicio que dejó a miles de personas sin poder pagar, transferir ni acceder con normalidad a sus cuentas. También afectó a Mercado Libre. El problema ya fue solucionado, pero lo sufrió mucha gente.

El sitio especializado Downdetector registró un pico de reportes después de las 14. Según su desglose, 71% de los inconvenientes estaban relacionados con pagos, 26% con el sitio web y el 3% restante con la app móvil.

En X (ex Twitter), “Mercado Pago” fue tendencia por la gran cantidad de mensajes de usuarios. Algunos denunciaban que el dinero no aparecía ni en su banco ni en la billetera virtual. Otros, que no podían aprovechar los descuentos en supermercados.

En la región, un testigo relató: “Fui a comprar carne, y en la caja un tipo quedó a los insultos porque no pudo pagar con Mercado Pago. Se fue sin el asado”. Una historia de muchas que relata el fastidio que se vivió.

Afortunadamente, los servicios ya fueron restablecidos y la plataforma volvió a funcionar normalmente. Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial sobre el origen.