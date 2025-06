Tras la condena, habla Cristina: "Hay cepo al voto popular"

Luego del fallo de la Corte Suprema la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló ante sus militantes. "La bala no me mató, pero este fallo si salió y me apuntó" dijo. También cuestionó a los jueces, a los que tildó de "triunvirato de impresentables", y aseguró que lo suyo es un "cepo al voto popular".

"Saben que nosotros somos los únicos que pueden construir una alternativa cuando esto se desplome" afirmó. "El dólar 'pisado' no tiene un final feliz, y necesitan que este monigote que tenemos de presidente nos tenga lejos cuando ese mismo monigote (por Javier Milei) se caiga".

Cabe recordar que Cristina tenía una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en diciembre de 2022 y confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023. Ahora, la Corte confirmó el fallo casación, por eso el proceso quedó en firme, y la condena deberá ser ejecutada.