Qué dijo el abogado de Cristina Kirchner luego de la condena: analizan llevar el caso a la Haya

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, su abogado Gregorio Dalbón salió a cuestionar con dureza al Poder Judicial, al que acusó de llevar adelante una “venganza del poder” y de “proscripción política”. En un comunicado difundido públicamente, el letrado denunció que el proceso contra la expresidenta fue una “sentencia escrita de antemano” y anticipó que acudirán a organismos internacionales para revertir lo que considera una violación flagrante a los derechos humanos.

“Hoy ha sido condenada una dirigente que no cometió delito alguno. Hoy se ha sellado con una sentencia escrita de antemano un proceso que jamás debió haber existido”, manifestó Dalbón, en un mensaje dirigido tanto al pueblo argentino como a la comunidad internacional.

En sus palabras, la condena no constituye un acto de justicia, sino una maniobra de persecución: “Esta no es una condena. Es una venganza del poder. Es el resultado de un entramado de intereses que no tolera a una mujer que transformó la Argentina con justicia social, soberanía política e independencia económica”.

Dalbón fue aún más contundente al afirmar: “No hay delito. No hay prueba. No hay justicia”. Y agregó que la expresidenta “no fue ni será parte del sistema de privilegios que gobierna desde las sombras”. Según el abogado, la sentencia no se apoya en evidencia concreta ni en hechos jurídicamente válidos: “No existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner. No hay prueba directa, ni indirecta. No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna. Ni siquiera hay una descripción clara del hecho punible”.

Además, denunció que el fallo fue armado “fuera del expediente”, ignorando el principio de legalidad y todas las garantías del debido proceso. “El tribunal actuó sin independencia ni imparcialidad, en obediencia a una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla”, apuntó el abogado, quien definió el fallo como una “construcción artificial basada en conjeturas e inferencias”.

El abogado también hizo foco en la dimensión internacional del caso, al considerar que el fallo viola compromisos asumidos por Argentina en materia de derechos humanos. En ese marco, adelantó que el equipo de defensa de la exmandataria recurrirá a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y la Corte Penal Internacional para denunciar lo que considera una persecución judicial.

“La historia ya la absolvió”, concluyó Dalbón, en un mensaje de respaldo a la expresidenta, a quien describió como una figura que representa la lucha contra los poderes establecidos. “Cristina no está sola. No está vencida. Donde no hay justicia, habrá lucha”.

De esta manera, la defensa legal de Cristina Kirchner se reagrupa para dar batalla en los tribunales internacionales, mientras el fallo sigue generando repercusiones en el escenario político argentino y refuerza la tensión entre el kirchnerismo y el Poder Judicial.