Denunciaba un robo y terminó muerto: polémica por la intervención policial

Un confuso episodio derivó en tragedia en Vicente López, cuando Octavio Buccafusco, de 34 años, llamó al 911 para denunciar un robo en su casa. Al llegar los agentes municipales, la situación escaló tras una discusión cuando el denunciante intentó irse y terminó muerto tras un forcejeo en plena calle.

La familia, que incluye al bailarín Augusto Buccafusco, acusa a los efectivos de haber asfixiado a la víctima y denuncia un “exceso de fuerza” durante el procedimiento. El caso, ocurrido días atrás, está registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la fiscalía local.

“Mataron a mi hermano menor Octavio Buccafusco en un muy mal procedimiento de la policía y la patrulla municipal de Vicente López”, escribió Augusto en sus redes sociales.

Imágenes y versiones enfrentadas

Las grabaciones tomadas en la esquina de avenida Maipú y Güemes muestran a un hombre con un perrito en brazos rodeado por varios policías municipales. En las imágenes se ve cómo intenta alejarse, pero los uniformados lo derriban e inmovilizan en el piso, mientras entre tres y cuatro agentes permanecen sobre él, boca abajo, completamente reducido.

Desde la Policía Municipal sostuvieron que el hombre se encontraba “muy exaltado y agresivo” y que intentó escapar tras hacer la denuncia. Sin embargo, esta versión difiere de la que sostiene su hermano Augusto: “Mi hermano no confiaba en los agentes municipales y hubo un exceso en la fuerza que le provocó la muerte. A mi hermano lo asfixiaron y mataron durante el procedimiento. No tengo dudas”, afirmó.

En declaraciones a TN, Augusto relató que Octavio llamó al 911 entre las 5.30 y las 7 de la mañana y que, cuando arribaron los efectivos, prefirió dirigirse a la comisaría “porque no confiaba en ellos”. “Lo persiguieron hasta Maipú y Güemes. No sé bien qué pasó que lo redujeron y luego se quedaron encima de él como 15 minutos. ¿Qué persona puede resistir tanto tiempo el peso de tres o cuatro personas? A mi hermano lo mataron”, denunció.

El hermano también cuestionó la actuación posterior de los agentes: “Lo tuvieron tirado en el piso más de 10 minutos y en ningún momento le hicieron maniobras de RCP. Nada. ¿Me vas a decir que no te das cuenta que la persona ya no pone resistencia y está desmayada o muerta?”, planteó.

“Quiero denunciar la falta de preparación que tiene esta gente y la incompetencia. Tuvieron que utilizar fuerza extrema para reducir a alguien con un perrito en brazos. Es increíble”, concluyó Augusto Buccafusco.