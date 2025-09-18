Qué se sabe del cuerpo hallado en la meseta de Neuquén y cómo sigue la causa

Este jueves por la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en estado de descomposición en un predio ubicado en la meseta de la ciudad de Neuquén, a menos de mil metros del Complejo Ambiental Neuquén (CAN). La fiscalía y la Policía provincial desplegaron un amplio operativo para resguardar la escena e iniciar las primeras diligencias de investigación.

El hallazgo se produjo alrededor de las 9.45, cuando el conductor de un camión ingresó al predio de la empresa BASAA Ingeniería Ambiental para buscar áridos en la cantera principal y advirtió la presencia del cadáver en el sector de acopio de suelo grillado.

De inmediato se activó el protocolo judicial correspondiente: se restringió el acceso a la zona y se convocó al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a personal de Criminalística.

Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo pertenecería a una mujer joven y presentaba un estado de descomposición de más de 48 horas. Aún no se logró determinar su identidad, por lo que se revisan los registros de personas desaparecidas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro para avanzar en la investigación.

El caso está siendo investigado por la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola, quien se hizo presente en el lugar para coordinar las pericias, junto a efectivos policiales y personal de Criminalística. Inicialmente también intervino la fiscal Guadalupe Inaudi, hasta que la causa fue derivada.

Por el momento, la justicia busca esclarecer si la muerte fue producto de un hecho violento o si existen otros indicios de criminalidad.

Qué dijo la empresa BASAA

La firma BASAA emitió un comunicado en el que confirmó el hallazgo:

“En el día de la fecha, aproximadamente a las 9.45, personal del Complejo Ambiental Neuquén encontró un cuerpo sin vida en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples dentro del complejo”.

Además, la empresa destacó que se actuó conforme al protocolo:

“De manera inmediata, y conforme a los procedimientos establecidos, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran interviniendo en el lugar”.

Próximos pasos

El cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente, que permitirá precisar las causas y circunstancias de la muerte. Hasta tanto, la identidad de la mujer y el contexto de su fallecimiento continúan siendo materia de investigación.