Le dieron domiciliaria a los acusados de torturar y mutilar a un joven en San Martín

La Justicia brindó novedades sobre el caso que estremeció a San Martín de los Andes, en el que cuatro personas fueron acusadas de secuestrar y torturar a un hombre, que es un testigo clave en una causa por narcomenudeo.

De los detenidos, se informó que dos en la ciudad estarán en sus domicilios de Neuquén y otro en San Martín, con custodia policial permanente las 24 horas.

Cabe recordar que además existe involucrada en la causa una persona menor de edad que es inimputable debido a sus escasos años. Mientras que una mujer continúa detenida en las dependencias de la Policía Federal de esta ciudad cordillerana.

“Entendemos la emergencia carcelaria, pero eso no impide que se pueda disponer una prisión preventiva cuando existen riesgos procesales. De lo contrario, implicaría que ninguna persona que cometa un delito podría ser privada de su libertad durante el proceso” dijo la jueza de garantías Laura Barbé, que estuvo a cargo de la audiencia.

Violento hecho

Cabe recordar que todo ocurrió en agosto, en una vivienda del barrio Gobernadores Neuquinos. Allí, la víctima se encontraba junto a una de las mujeres detenidas cuando, de manera repentina, ingresaron más personas y comenzaron a agredirlo violentamente.

La víctima fue golpeada primero con la culata de un revólver, luego con puñaladas y cortes provocados con cuchillos tipo carnicero y Tramontina, además de recibir golpes de puño y rodillazos. Posteriormente, fue atada con un cable, e introducida en una bañera con agua fría mientras los agresores le aseguraban que sería descuartizada y quemada.

Ahora, tras las detenciones, continuará la instancia de investigación.