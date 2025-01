Elecciones 2025: Macri y un guiño sobre la posible alianza con Milei

El expresidente Mauricio Macri mostró su disposición a una posible alianza electoral con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, con vistas a las elecciones legislativas de este año. A través de un mensaje en sus redes sociales, Macri expresó: “Estoy seguro de que podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones”, en respuesta a la propuesta de Milei de formar un frente común para enfrentar al kirchnerismo en las urnas. La propuesta había sido lanzada por el presidente en una entrevista con Luis Majul, donde dijo: “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones”.

Este comentario de Milei generó una serie de especulaciones sobre la posibilidad de un entendimiento formal entre el PRO y La Libertad Avanza, especialmente considerando las diferencias que surgieron entre sectores de ambos espacios. A pesar de las críticas cruzadas entre algunas figuras del PRO y la Libertad Avanza, Macri no tardó en responder.

Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2025

En sus redes sociales, subrayó que el PRO siempre estará al lado de quienes trabajan para “terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia”, dejando en claro que el objetivo es evitar que el kirchnerismo regrese al poder en el país o como es este caso, representando a las provincias en el Congreso.

Javier Milei en su asunción con Mauricio Macri.

Alianza con todos los dirigentes libertarios

El exmandatario también hizo un guiño hacia una posible alianza con los libertarios, mostrando su disposición a conformar un equipo de trabajo con dirigentes de La Libertad Avanza. “Estoy dispuesto a conformar un equipo de trabajo conjunto con los dirigentes libertarios, para defender los logros obtenidos y avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita”, remarcó Macri.

En su mensaje, incluyó nombres del PRO que podrían integrarse a este equipo, como Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez, sugiriendo que, junto a los representantes de LLA, podrían trabajar para "defender los logros obtenidos" y avanzar en una "agenda transformadora".

La postura del presidente

Por su parte, Javier Milei mostró cierta cautela respecto a los términos de un acuerdo electoral, señalando que la discusión sobre cargos no es lo que le interesa en este momento. En una entrevista con Majul, Milei expresó que “la discusión de cargos no es interesante”, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto para lograr el objetivo común de “terminar con el kirchnerismo”.

Además, recordó que su relación con el PRO ha sido positiva, mencionando a figuras como Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger y Cristian Ritondo, quienes forman parte de su gabinete. A pesar de las diferentes diferencias ideológicas con el PRO, especialmente en temas como las políticas económicas, Milei dejó claro que su único objetivo es que "gane la libertad”, y que para ello, el apoyo de las figuras del PRO es crucial.

Javier Milei y el juramento de Federico Sturzenegger.

Opiniones cruzadas

El diálogo sobre la posible alianza electoral también puso en evidencia las diferencias internas dentro del PRO. Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y enemistada con Macri, se pronunció en contra de una alianza con Milei, defendiendo la posición del PRO como parte del oficialismo. Según Bullrich, “el PRO no puede ser oposición”, y defendió el trabajo que se está llevando a cabo desde el gobierno. Para la ministra, la diferencia no radica en compartir o no las ideas del PRO con las de Milei, sino en cómo se “dirimen esas diferencias en el marco del proyecto donde estás”.