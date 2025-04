¡Atención, jubilados! El Gobierno evalúa la reforma que exige el FMI

El presidente Javier Milei se comprometió con el FMI a simplificar el sistema de jubilaciones y pensiones actual y abordar su sostenibilidad antes de diciembre de 2026. Se trata de unas de las exigencias del organismo internacional en el nuevo acuerdo.

Asimismo, el Gobierno nacional se comprometió a mantener la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, en al menos 95% del valor de la canasta básica alimentaria durante todo el programa.

El fin de la moratoria, a partir de la cual accedieron a una jubilación más de 580.000 personas en el último plan, va en esa línea. Un informe oficial indica cuáles son los puntos sobre los que se hace hincapié para evaluar modificaciones.

La reforma parecía algo que no estaba en los planes del Ejecutivo hace dos meses. Incluso Milei había afirmado: “La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”.

Pero el acuerdo con el FMI, vinculado a la meta fiscal, incluye exigencias en el sistema previsional. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo recientemente: “Partiendo del compromiso de las autoridades con un objetivo de déficit cero y de su trayectoria de lograr el primer superávit fiscal en casi dos décadas, el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal. Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Se seguirán realizando esfuerzos para proporcionar suficiente margen fiscal para la asistencia social prioritaria y el gasto prioritario en infraestructura”.

En el Palacio de Hacienda no hicieron comentarios sobre el tema, aclarando que las posibles medidas que circularon en las últimas semanas son todas versiones y que se anunciará llegado el momento. El FMI puso como fecha límite para que eso suceda diciembre de 2026.