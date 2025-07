Guillermo Francella le confesó a Mario Pergolini el secreto de su éxito: “Lo importante es…”

De un tiempo a esta parte, Guillermo Francella logró meterse en el corazón de los argentinos gracias a la enorme cantidad de éxitos que llevó a cabo. Es por eso que en su visita al programa de Mario Pergolini se animó a hablar sobre cuál es el minucioso trabajo que lo impulsa a ser uno de los actores más reconocidos del país.

En lo que fue el retorno de Mario Pergolini a la televisión, la producción decidió invitar a Guillermo Francella para poner la vara bien alta. Allí el actor se mostró suelto para hablar sobre los proyectos que lo mantienen ocupado actualmente y también sobre su carrera. Esto lo llevó a analizar el éxito.

Para comenzar a meterse en clima, luego de la presentación, el actor comentó: “Hace mucho que no nos veíamos. Ni siquiera nos cruzábamos en restoranes”. Por lo que allí el conductor supo cómo romper el hielo para despertar la primera carcajada: “No estoy comiendo. Por eso volví a la tele”.

Al meterse en las cuestiones laborales, Guillermo Francella habló sobre Homo Argentum, su nueva película, en la que hará 16 personajes distintos: “Toda la vida amé la época dorada del cine italiano. El neorrealismo, Dino Risi, Gassman, Manfredi, Tognazzi, Alberto Sordi… Fueron mis ídolos. Siempre soñé con ese formato de viñetas, cuentos breves que hablaban del gen italiano. Y pensé: ¿por qué no hacer algo así con el gen argentino?”.

“Me gustó el desafío. Fue un trabajo muy intenso, pero valió la pena”, comentó sobre cómo fueron las grabaciones. Asimismo, habló sobre el estreno que está pactado para el 14 de agosto y será sólo en cines: “Viste que es un lugar común decirlo, pero esta vez es cierto”.

Al meterse en el tema de la actuación y su rol como actor, Mario Pergolini le preguntó sobre qué es lo que lo hace destacarse por sobre el resto. Allí Guillermo Francella se sinceró y contó: “Estudio mucho. Siempre me ven como alguien que improvisa, pero depende del texto. En los últimos proyectos no hace falta improvisar, están tan bien escritos que lo importante es estudiar. Si no estudiás, te perdés goles de media cancha”.