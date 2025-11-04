El jueves 6 de noviembre se celebra en todo el país el Día del Bancario, que recuerda la creación en 1924 de la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero. En esta fecha, las entidades bancarias funcionarán bajo las condiciones de un feriado nacional.

Como establece el convenio colectivo vigente, todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante esa jornada, sin atención al público ni operaciones presenciales. Esto implica que no se podrán realizar trámites como depósitos o extracciones en ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitudes de créditos ni operaciones de compra o venta de divisas, acciones o bonos.

Servicios digitales y cajeros automáticos

Seguirán operativos para facilitar las transacciones habituales. A través del home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales y pagos con tarjeta, los usuarios podrán efectuar pagos, transferencias, consultas de saldo y otros movimientos sin inconvenientes. Los cajeros automáticos permitirán retirar efectivo, hacer depósitos y consultar saldos, mientras que las billeteras virtuales continuarán activas para pagos y transferencias entre usuarios.

Sin embargo, las operaciones con cheques y movimientos de inversión estarán suspendidas hasta el siguiente día hábil. Las acreditaciones, suscripciones y rescates de fondos se registrarán con fecha del viernes 7 de noviembre.

En cuanto al pago de servicios, impuestos o tarjetas de crédito, los canales electrónicos funcionarán con normalidad. Si alguna fecha de vencimiento coincide con el feriado, normalmente se traslada al siguiente día hábil sin recargos, aunque se recomienda confirmar esta información con el emisor correspondiente.

Día del Bancario: bancos cerrados el 6 de noviembre

Además del feriado del 6 de noviembre, el Banco Central de la República Argentina informó que las entidades financieras permanecerán cerradas durante cuatro días consecutivos en noviembre debido a un fin de semana largo, que comprende el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre. El 21 será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, por lo que las sucursales tampoco abrirán sus puertas.