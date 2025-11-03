Llega un fin de semana XXL en noviembre ¿el viernes 21 es feriado o día no laborable?

Noviembre arrancó con buenas noticias, porque llega con un fin de semana largo que será ideal para desconectar, pasear o hacer una mini escapada turística. Según el cronograma oficial del Gobierno Nacional, hay fechas clave que conviene marcar en el calendario para aprovechar unos días libres, organizando algún plan.

El fin de semana largo se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. El viernes fue declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes se celebra el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. Esta conmemoración honra a los soldados de la Confederación Argentina que defendieron la soberanía frente a la invasión anglo-francesa, un símbolo de unidad e independencia nacional.

Día no laborable

La ley 27.399 le permite al Poder Ejecutivo establecer hasta tres días no laborables por motivos turísticos cada año, procurando que caigan en lunes o viernes para incentivar la actividad del sector. Este año esos días fueron el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre, ofreciendo así un incentivo para recorrer distintos destinos del país y equilibrar la estacionalidad turística.

Es importante recordar que los feriados nacionales se pagan al doble de la jornada habitual según la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que los días no laborables con fines turísticos se abonan como un día normal.

Con este calendario, noviembre se presenta como un mes ideal para planificar escapadas cortas, o simplemente disfrutar de un merecido descanso.