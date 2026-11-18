Cutral Co cuenta con nuevas instalaciones para el Banco de Leche Humana de Neuquén, un espacio que permite mejorar la recolección, el procesamiento y la distribución de leche materna destinada a recién nacidos que necesitan cuidados especiales. La inauguración coincidió con la conmemoración del Día Mundial de la Prematurez y reunió al gobernador Rolando Figueroa, a los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, autoridades sanitarias y vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul.

"Qué mejor momento para inaugurar el Banco de Leche, recordando que es una estrategia para salvar la vida de muchos bebés prematuros de nuestra provincia de Neuquén", expresó Alejandra Buiarevich, médica pediatra y referente del establecimiento en diálogo con Entretiempo por AM550. La profesional contó que el acto estuvo cargado de emoción y destacó el acompañamiento de las comunidades y de los equipos que sostuvieron el proyecto.

El edificio representa un avance para una iniciativa que comenzó hace diez años de la mano de los pediatras Alejandra Buiarevich y Martín Sapag. Desde su creación, el establecimiento procesó 3.764,4 litros de leche humana y los distribuyó entre 3.935 bebés que necesitaron atención hospitalaria.

"Es un lugar muy cómodo, donde vamos a poder procesar correctamente la leche, hacer investigaciones y desarrollar actividades de docencia", señaló Buiarevich. También destacó que Neuquén integra una red nacional que ya cuenta con diez bancos de leche y ocupa el sexto lugar entre los centros creados en el país. En la región también funciona el establecimiento de General Roca, en Río Negro.

La nueva sede suma espacios para acompañar a las madres y conservar la leche

La ampliación comprende 378 metros cuadrados y demandó una inversión de 1.833 millones de pesos. Entre sus instalaciones incorpora un consultorio de lactancia, donde las mujeres pueden recibir asesoramiento y acompañamiento, y una sala destinada a la liofilización.

Neuquén integra una red nacional que ya cuenta con diez bancos de leche y ocupa el sexto lugar entre los centros creados en el país.

Este último procedimiento permite extraer el agua de la leche y transformarla en polvo. La tecnología facilitará su conservación y traslado sin necesidad de mantener una cadena de refrigeración, una posibilidad que representa un avance para el funcionamiento de la red provincial.

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, valoró el alcance comunitario de la iniciativa. «Una madre que ayuda a otra madre, que ayuda a otro recién nacido, que mejora las tasas de mortalidad infantil, que mejora la recuperación de un neonato y que demuestra lo que el amor puede dar para una comunidad como la nuestra», expresó.

El establecimiento cuenta con un equipo transdisciplinario integrado por pediatras, ingenieros en Industrias Alimentarias, nutricionistas, bioquímicos, bromatólogos, enfermeras y personal auxiliar. A su vez, trabaja con 65 nodos de recolección distribuidos en distintos puntos de Neuquén.

Las madres donantes sostienen una red que llega a toda la provincia

Buiarevich explicó que la participación es voluntaria y que las mujeres pueden acercarse durante distintas etapas de la lactancia. La posibilidad de donar aparece durante el embarazo, al comenzar a amamantar, cuando surgen dificultades o incluso durante el destete.

"Las mamás donantes conocen esta posibilidad durante el embarazo o cuando tienen algún problema de lactancia. Es ahí cuando aparece la oportunidad de donar", contó. Una vez que deciden participar, reciben frascos adecuados para juntar la leche en sus casas, en un centro de lactancia o en sus lugares de trabajo.

El establecimiento cuenta con un equipo transdisciplinario integrado por pediatras, ingenieros en Industrias Alimentarias, nutricionistas, bioquímicos, bromatólogos, enfermeras y personal auxiliar

Después se comunican con el nodo más cercano a su domicilio. Desde allí se organiza la recolección y el traslado hasta la sede de Cutral Co, donde el alimento se analiza, procesa y pasteuriza antes de llegar a los recién nacidos que lo necesitan.

La pediatra remarcó que la donación es gratuita, voluntaria y altruista. Cada mujer atraviesa una entrevista para conocer sus antecedentes y su estado de salud, debe contar con estudios de sangre actualizados y firmar un consentimiento informado.

Entre los análisis requeridos se encuentran los estudios para detectar sífilis, Chagas, toxoplasmosis, VDRL, HTLV-1 y hepatitis. Si algún resultado impide la donación, el equipo informa a la mujer y la acompaña. "Tenemos que hacer un rescate, explicarle la situación y decirle: “Gracias, no podés donar”. También tenemos que acompañarla en ese momento", explicó.

Los nodos cumplen un papel fundamental para acercar el sistema a las familias. Entre las incorporaciones más recientes mencionó a Bajada del Agrio, Copelco, a través de su área de Enfermería, y la Municipalidad de Centenario. La red cuenta con entre 65 y 67 puntos de recolección, según detalló la especialista.

Una vez pasteurizada, la leche se distribuye a terapias neonatales de hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas. Su entrega requiere una indicación médico-nutricional y queda registrada para garantizar que cada partida llegue al bebé correspondiente.

"Donde haya una terapia neonatal, pública o privada, y se genere una prescripción médico-nutricional, nosotros dejamos un stock de leche pasteurizada", explicó. Además, precisó que cada envase tiene una fecha de vencimiento de seis meses y que el equipo mantiene un registro que permite conocer quién donó y quién recibió el producto.

Figueroa destacó el trabajo conjunto para sostener el proyecto

Durante la inauguración, el gobernador Rolando Figueroa valoró la articulación entre la Provincia y los municipios. "Qué distinto es cuando se puede trabajar juntos para la gente. Este banco de leche es un ejemplo de eso", sostuvo.

El mandatario también felicitó al equipo que impulsó la iniciativa y recordó que la ampliación era una obra esperada por la comunidad. "Les dije que lo íbamos a trabajar y la verdad que hoy lo estamos logrando. Felicito a todo el equipo, que nunca flaqueó y le siguió metiendo", expresó.

Figueroa dedicó además un reconocimiento a Doña Chela, esposa del exgobernador Felipe Sapag y abuela de Martín Sapag, uno de los impulsores del proyecto. Recordó que ella donó parte del dinero que había recibido por la desaparición de sus hijos durante la última dictadura cívico-militar para comprar equipamiento destinado al establecimiento.

"No tenemos que olvidarnos de los hombres y mujeres de este Neuquén que han hecho grande la provincia y que han tenido estos gestos de generosidad", manifestó.

También participaron de la jornada el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el jefe comunal de Plaza Huincul, Claudio Larraza. Ambos destacaron la importancia de sostener la salud pública y el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y la Provincia.

Buiarevich cerró con un agradecimiento a quienes acompañaron el crecimiento del proyecto desde distintas localidades. Mencionó a personas llegadas desde Neuquén capital, Centenario y Zapala, además de las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul. "Ellos creyeron en nosotros y nosotros en ellos para sostener este trabajo que salva vidas", expresó.

Con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, Neuquén suma mejores condiciones para procesar leche humana, acompañar a las donantes y abastecer a los servicios de neonatología. El desafío será seguir ampliando la participación de las madres y fortalecer los puntos de recolección que permiten que esa ayuda llegue a cada bebé que la necesita.

La entrevista completa a Alejandra Buiarevich: