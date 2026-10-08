Villa Pehuenia invita a disfrutar de la primera edición de su feria A LA MESA!, una propuesta para degustar gastronomía local, escuchar música y ser espectador de un paisaje único como es el lago Aluminé. Esta innovadora propuesta que se hace por primera vez reunirá a quienes producen, elaboran, cocinan y crean en la localidad. Una oportunidad para conocer lo que se hace y descubrir los sueños que hay detrás.

En este marco, Prima Multimedios realizará una cobertura exclusiva del evento, con presencia de sus equipos periodísticos para mostrar todos los detalles de la propuesta. La cobertura se transmitirá a través de CN 24/7 Canal de Noticias, AM550 y Mejor Informado, acercando a la audiencia los sabores, las historias y los protagonistas de las dos jornadas.

La propuesta reunirá gastronomía artesanal, productos regionales, música y diferentes expresiones culturales.

La propuesta gastronómica tendrá opciones para todos los gustos. Habrá pastelería artesanal, cafés especiales, chocolates, productos elaborados con piñón, cervezas artesanales, gin y vermut, además de perniles, shawarma, hamburguesas, empanadas, sorrentinos fritos, trucha, raviolones, crepes, waffles y diferentes preparaciones con ingredientes regionales.

El recorrido también permitirá conocer una amplia variedad de emprendimientos vinculados con la producción artesanal y la identidad patagónica. Habrá productos a base de piñón, dulces, alfajores, blends de té, cerámica, tejidos, macramé, joyería, cosmética natural, destilados y licores, además de la participación de escritoras locales y proyectos vinculados con el arte y la producción sustentable.

Los sabores patagónicos serán protagonistas con preparaciones elaboradas con piñón, trucha, hongos y productos regionales.

La música será otro de los grandes atractivos. El sábado desde las 16, se presentará Nenes de Antes, con su propuesta de power rock, mientras que a las 18 llegará el turno de Santy Roth y Valen Catalán, con blues y rock nacional e internacional. Mientras que el domingo 11, la agenda comenzará a las 13 con Parientes de la Guitarra y continuará con Ovillados, Pu Awka y Aifin Purrúm, grupo local de danzas folclóricas. Todo podrá seguirse también a través de la cobertura especial de Prima Multimedios en CN 24/7, AM550 y Mejor Informado.

Puestos presentes en el evento:

DELICIAS, A LA MESA!



PAL MATE, Pastelería Artesanal. Cookies, bandejas materas, Alajores de maicena, y budines. Café, mocachino, capucchino, chocolate, café con leche



SENTIDO, Café con licor de piñón tostado, Café del Muelle Café con rosa mosqueta, Chocolate con licor de piñón, Chocolate caliente con leche texturizada. Pizzelles, alfajor de piñón, crumble patagónico, brownie con piñón.



RUCAFE, Cafetería y de pastelería. Brownie, cookies, muffin, torta carrot cake crumbles patagonia, Cheescake New York con coulis de frutos rojos.





La agenda musical incluirá rock, blues, folklore, música de raíz y danzas tradicionales durante el fin de semana.

LOS QUE HACEMOS, A LA MESA!

GASTRONOMÍA Y BEBIDAS ARTESANALES

DRUMLIN cervecería artesanal, Cerveza tirada 4 estilos. Shawarma en masa de pizza napolitana. Carne de res adobada y ensalada árabe. Salsas: Tomate picante, tahini, yogur. Pancho Drumlin, salchicha alemana, panceta, cheddar, peinillos y salsa Big Mac.



FAUNA, cerveza, gin y vermut Artesanal



LAS PARRILAS, perniles de cerdo y vaca. En doble cocción al fuego, con verduras salteadas y salsas: de tomate picante, mostaza, miel y romero, y queso crema casero a las finas hierbas Arrollado de pavita



DON JUAN, Empanadas fritas tradicionales y de carne y piñones. Tortas fritas con harina de piñón y tradicionales. Sorrentinos fritos de jamón y muzza, de trucha ahumada, de 4 quesos, de Hongos de pino.



EL COSTURERO & MANDRA, Destilados y licores, productos Regionales



EL HUMO DEL ARCE, Hamburguesa casera de 2 carnes, cebolla smashada, panceta con salsa de sauco, cheddar y salsa especial con pasta de piñón. Burrito de bondiola ahumada a la cerveza, ensalada coleslaw, quesos y salsa especial con pasta de piñón.



RUCACHE, Trucha a la plancha con manteca y limón con guarnición de ensalada de rúcula, tomate cherry y queso. Trucha a la plancha con salsa de hongos y guarnición de verduras salteadas. Raviolones de trucha con salsa blanca y queso sardo o salsa de hongos.



WAPI, Crepes saldos: Cordero braseado al Malbec Jamón y queso. Jamón crudo, rúcula, tomate y muzzarella. Waffles dulces: Nutella con frutilla o banana. Dulce de leche solo, con frutilla o banana. Frutilla con crema

ARTE Y PRODUCCIÓN A LA MESA!

Emprendedores y artesanos exhibirán productos regionales, tejidos, cerámica, joyería, dulces y diferentes creaciones.

HUERQUEN, Productos a base de piñón



LAS LENGAS, Dulces y Alfajores Artesanales



ESCRITORAS LOCALES, Cecilia Stock, Yesennia Castillo, Mariela Fritz, Luján Álvarez, Mónica Mate



ARTESANIAS JANO, Macrame, collares, trenzas pulseras / RENACER. ARTE, Deco y pintura decorativa reciclado



NOUS, Productos a base de piñón



TE QUIERO SUR, Blends de Té, Cerámica



SH CERAMICA, Cerámica Artesanal



FUNYIN RAIZ, Adaptogenos & Medicina tradicional China



MARTURA, Chaqueteria y Tejidos Artesanales / TEJIDOS RUTH, Tejidos a crochet, deco hogar



NANY AL SUR, Cosmética natural / NORA JOYERIA, Joyería Contemporánea