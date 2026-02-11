San Martín de los Andes está en boca de todos y es por una buena noticia. La localidad cordillerana de Neuquén fue reconocida a nivel mundial por considerarse uno de los 10 destinos más hospitalarios de todo el mundo.

El galardón de los Traveller Review Awards 2026, otorgado por Booking, se basa en más de 370 millones de comentarios verificados de viajeros de todas partes, distinguiendo a aquellos que sobresalen por su: amabilidad, cordialidad y calidad en la atención al turista.

La ciudad cordillerana fue mencionada en esta lista de 10 destinos, donde comparte ránking con ciudades internacionales como Montepulciano (Italia), Harrogate (Reino Unido), Pirenópolis (Brasil), Takayama (Japón) y Noosa Heads (Australia), entre otros.

Desde Booking.com, la gerente general para Argentina, Jimena Gutiérrez, señaló que la distinción “es un reflejo del esfuerzo de toda la comunidad por brindar una atención destacada” y remarcó que la hospitalidad se ha convertido en un diferencial clave en un contexto de alta competencia entre los destinos turísticos.

Además de la buena calidad de sus servicios, atención y comodidades para el visitante, San Martín de los Andes ofrece paisajes inigualables, actividades únicas y una fuerte identidad cultural que no se consigue en otros puntos del mundo.

Tanto en invierno como en verano, las ofertas son amplias, desde nieve en Cerro Chapelco hasta senderismo y kayak en el Lago Lácar, a metros de la ciudad.

En el ránking otras ciudades y provincias de Argentina también fueron distinguidas en ediciones anteriores de los Traveller Review Awards, entre ellas El Chaltén (2019), Santa Cruz (2021), Ushuaia (2022) y Misiones (2025), lo que refleja el crecimiento sostenido del turismo argentino en el ámbito internacional.

En la edición 2026, los departamentos volvieron a liderar la lista global de propiedades premiadas, seguidos por casas de vacaciones y hoteles, una tendencia que confirma la preferencia de viajeros por espacios más familiares y accesibles.

Con esta distinción reciente, San Martín de los Andes afianza su posición en el escenario internacional y ratifica a Neuquén como uno de los destinos turísticos más destacados de la Patagonia argentina.