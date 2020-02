Un kayakista desafió la muerte en una cascada gigante

Dane Jackson, uno de los kayakistas más importantes en aguas bravas, logró cumplir un sueño y desafiar a la muerte en el deporte extremo al conquistar la cascada Salto del Maule, de unos 40 metros de altura, en Chile.

Las imágenes fueron difundidas en su Instagram y rápidamente se hicieron virales en las distintas plataformas. Jackson, con 26 años, ahora tiene el récord mundial del segundo descenso más alto de este tipo, superado solo por otro kayakista estadounidense, Tyler Bradt, quien logró en 2009 completar un descenso de 57 metros en Palouse Falls, en el sureste del estado de Washington.

"He estado esperando hacer esta cascada durante tanto tiempo que estaba nervioso, (...) pero llevaba cinco años esperando experimentarla (...) Estaba dispuesto a aceptar cualquier riesgo porque era una caída que quería experimentar, y cada segundo ha valido la pena", comentó Jackson a The New York Times.



"Cuando una obsesión se convierte en realidad", escribió en su Instagram