Seño Hot: "¿Querés más videítos? pedile a tu marido, le mandé muchos"

Un polémico mensaje puso a un grupo de Whatsapp en llamas. Se trata de un video que hizo una maestra, del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora, que revolucionó a “las mamis”.

Las madres habían solicitado ayuda para resolver un sencillo problema matemático. A través de la red social Facebook, le escribían a la maestra diciéndole que tenían dificultades para llevar a cabo las tareas: “Hola, seño. Hicimos la multiplicación y pintamos, pero no queda del todo claro”. “Me pasa lo mismo, con las sumas y restas”, agregó otra. “¡Hola! Me sumo al pedido”, siguieron.

La “seño” Daniela Catelli, después de ver todos los mensajes, grabó el video tan solicitado. Se filmó con un tono picante y bastante sarcástico: “¿Ustedes querían el video? ¿A ver, mamis? Llamen a los chicos”, dijo. “Les voy a explicar la multiplicación ¡Ay! ¡Cuánto los extraño!”, expresó irónica.

Con el mismo tono de burla y arrodillada en el piso, les “explicó” a sus alumnos dos ejercicios de multiplicación, utilizando hojas con dibujos básicos. A continuación, les enseñó un ejercicio similar y les pidió que sus alumnos que vayan a hacer la tarea y a llamar a sus madres para ella continuar con la charla.

La “seño” se puso de vuelta de pie y dijo la frase que hizo estallar de bronca a las madres: “Ya les expliqué. Los chicos son una luz. Entienden rapidísimo”, aseguró con tono sarcástico mientras se acercaba lentamente a la cámara. “Si vos querés que yo te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”.



Desconcertadas por la respuesta de la maestra, muchas mamás se sintieron ofendidas, otras, más comprensivas, creyeron que Daniela se había hartado de las reiteradas consultas que llegaban a su teléfono desde que se dio inicio a la cuarentena. Con el video ya viralizado, los padres elevaron un pedido de explicaciones al colegio y por esta razón, “la seño” decidió hacer su descargo con un posteo en su cuenta de Facebook.

“Así soy yo. Soy Daniella Catelli, docente. Me gusta más decir ‘maestra’. Siento que nací para esto”, arrancó diciendo en una emotiva carta. “A lo largo de mi trayectoria, he recibido millones de besos y abrazos, de ‘seño, te quiero’, de gracias, de ‘te voy a extrañar’, de cumples sorpresas, regalos y llamados de alumnos a los que les entregué sus medallas cuando egresaron del secundario”, continuó con su relato.

“Tengo 4 hijos, vivo sola con ellos. También, soy actriz. Otra de las cosas que amo hacer y no cambiaría por nada”, reveló, dejando entrever había sido un video hecho desde el humor.

“Todo el tiempo, preparamos cosas y subimos a los grupos. Más, hoy en día que se necesita tanto reír y, aunque sea por un ratito, no pensar en la triste realidad que nos atraviesa”, reflexionó.

“Hace unos días subí un video que tuvo muchos me gusta, muchos compartidos y hermosos comentarios”, repasó haciendo referencia al supuesto mensaje dirigido a las madres. “El mismo video ofendió y enojó a otros. Por tal motivo, decidí eliminarlo”

Y terminó diciendo: “Vemos muchos videos similares en las redes parodiando a docentes en plena cuarentena. El humor es eso: parodiar algún hecho real. Pedí perdón y vuelvo a hacerlo porque a mí me gusta hacer reír y no enojar. Pero sepan que así soy yo. Mujer que se ríe de sí misma y que gracias al arte, al humor y a la risa puedo decir ¡ESTOY VIVA!”.

Al igual que ocurrió con el video, las trascendencia fue inmediata, pero los mensajes de apoyo fueron muchos más que las críticas.