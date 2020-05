¿Abuela centenaria o troll? le agradece al Presidente

Fita podría ser tu abuela, tu mamá o por qué no, un troll. En junio cumplirá 102 años y su “amor” por el presidente Alberto Fernández lo hizo público hace unos días en las redes sociales.

Es que @Fita1021 (así es su usuario en Twitter) se sumergió en el mundo virtual hace apenas unos días, y con un único propósito recibir el saludo de Alberto Fernández a quien ella le agradece “el buen trato y la ética de un presidente”.

“Querido Alberto me llamo fita y en junio cumplo 102 años. Me hice esta cuenta solo para recibir tu saludo. Soy docente como vos y quiero agradecerte por volver a sentir el buen trato y la etica de un presidente. Cuidate mucho. No nos falles. Te necesitamos” escribió la mujer en la red social donde solo sigue al mandatario argentino.

La publicación la hizo el pasado 21 de mayo, pero no tomó relevancia hasta este domingo cuando el presidente no solo retuiteó el posteo de la mujer, sino que le consultó cuándo cumplía años. “Gracias querida @fita1021!!! Que día de junio es el festejo?” respondió Fernández.

Y agregó: “Gracias por tus palabras. Sos muy generosa conmigo. Nada hay más lindo que cuidar al otro. Eso nos hace humanos. Vos como docente sabes de que hablo. Cuídate mucho. Te dejo un beso muy grande a la distancia”.

Sin embargo, en las redes sociales no dejaron pasar esta historia y los mensajes no tardaron en llegar, muchos advierten que se trataría de un troll y ponen en duda la existencia física de la mujer de 102 años.