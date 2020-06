Se metió un cargador por el pene y terminó internado

Un hombre de 30 años de la India acudió al hospital con dolor abdominal después de haberse introducido en su pene el cable de un cargador de celular, según confirmaron desde la clínica.

El insólito hecho ocurrió hace algunas semanas atrás en una clínica de Guwahati, ciudad de la India, pero el caso se dio a conocer en los últimos días.



El hombre llegó al hospital en el noreste de India el mes pasado y aseguró que había ingerido unos auriculares, relató el Dr. Walliul Islam, cirujano general del hospital. Cuando el cable no apareció a pesar de que al paciente se le recetaron laxantes, los médicos recurrieron a la cirugía.

“Vino a nosotros después de cinco días, (y) a pesar de defecar varias veces, el cable no salió. Luego realizamos una endoscopia pero aún así no pudimos encontrar nada. Como el paciente se quejó de dolor intenso, decidimos realizar una cirugía y descubrimos que no había nada en su intestino”, le explicó Islam a CNN.

Fue en ese momento que una radiografía reveló que el hombre tenía un cable de cargador de 60 centímetros de largo dentro su vejiga, el cual fue insertado a través de su uretra, el tubo que va desde el pene a la vejiga.

“Luego hice una incisión allí y saqué el cable, que en realidad era un cable de cargador de más de 60 centímetros de largo”, dijo Islam.

“Si él hubiera sido honesto, nos habría ahorrado el problema y podríamos haberlo tratado antes. He leído que la gente solía obtener gratificación sexual insertando instrumentos a través del pene. Este es uno de esos casos, y el psiquiatra puede ayudarlo más allá de este punto”, agregó.

El paciente fue dado de alta y está bien, según finalizó el médico a cargo.