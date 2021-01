Maradona en Nueva York, en lugar preferencial

El Consulado Argentino en Nueva York publicó hoy en sus redes un video que relata la historia detrás del mural dedicado a Diego Armando Maradona, en 137 Madison Street, Manhattan, donde miles de fanáticos se acercaron a despedirlo el pasado 25 de noviembre.



El inmenso mural, que muestra en detalle el rostro del ídolo del fútbol argentino, es obra de la artista plástica conocida como BKFoxx, contratada por el dueño de The Ground NYC, unas canchas de fútbol ubicada en esa ciudad estadounidense.



Ubicada junto al puente de Manhattan, la cuadra completa es un homenaje a leyendas del fútbol mundial y junto a "el más humano de los inmortales" -como el New York Times llamó a Maradona- se encuentran los rostros de Johan Cruyff, George Best, Franco Baresi y Alex Ferguson.



Desde la esquina en la que está el mural el Cónsul General de Argentina Santiago Villalba, la agregada cultural Noelia Dutrey, BKFoxx y el dueño de The Ground que la contrató para este trabajo, presentaron el mural.



"Nosotros, como diplomáticos, viajamos alrededor del mundo y usualmente cuando la gente nos pregunta de dónde somos y decimos Argentina, la gente nos responde 'Argentina = Maradona' y alrededor del mundo hemos experimentado cuán importante es Maradona y cómo dejó tanto para nosotros. Es la razón por la que estamos acá, para honrar a Diego Maradona", dijo Villalba.



Por su parte BKFoxx contó que comenzó a pintar el mural en febrero y terminó de pintar justo antes de cuarentena por el coronavirus y que cuando lo estaba pintando un grupo de argentinos se acercaba con banderas a decirle que "eran parte de esto" y que estaban contentos con que pintara a Maradona en Nueva York.



La artista contó que le pidieron pintar a Maradona en el extremo externo porque es el más grande de todos los tiempos y debía ser visible desde la calle.



En el Canal de YouTube del Consulado argentino (https://www.youtube.com/watch?v=D3n6HAh7E_Y) puede ver desde hoy este homenaje al argentino Diego Armando Maradona (1960-2020) cuya muerte el pasado 25 de noviembre conmocionó al mundo entero, al tiempo que fue despedido como "artista de la pelota" y como genio inmortal.