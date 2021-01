Hazaña: docente viajó de Bariloche al Chaco en bicicleta

Para quienes un día decidieron viajar a otra provincia en busca de nuevos horizontes, siempre está el deseo de volver a encontrarse con familiares y amigos, porque es parte de la esencia de quienes tienen presente su origen.

Así, Jonathan Barrera, que hace algunos años viajó al sur buscando mejor futuro y luego de pasar por otros lugares, se instaló hace más de un año en San Carlos de Bariloche.

Este docente que en sus momentos de ocio utiliza su bicicleta para conocer la belleza de la cordillera, se permitió soñar con viajar en bici desde Bariloche hasta Las Breñas, ciudad ubicada a 260 kilómetros de la capital chaqueña, en el sudoeste de la provincia.

El sueño comenzó a hacerse realidad el pasado 19 de diciembre, cuando inició su recorrido en silencio. “Era algo que tenía en mente, pero no se lo dije a nadie – nos cuenta – ni siquiera mi familia a quien le comenté cuando iba por La Pampa recién”.

Fue un viaje con varias escalas, para las que cuales el viajero utilizaba su carpa para pernoctar y cada mañana emprendía un nuevo tramo. “Hubo días que hacía más de 100 o 150 kilómetros, otros días un poco menos, porque dependía de las condiciones del tiempo”, señala en la entrevista realizada por zoom.

Jonathan también contó que recibió compañía y ayuda de mucha gente. “En los primeros kilómetros me acompañaron ciclistas que no conozco, pero que se unieron a mi viaje por algunos kilómetros, inclusive extendieron su recorrido para hacerme compañía por un rato más”, nos cuenta agradecido.

También recuerda la ayuda de dos mujeres que “me ayudaron cuando pasaba por Plottier, donde había pinchado y me dieron una mano, aunque no recuerdo sus nombres – agrega con culpa – y en el recorrido hubo otras personas que también se solidarizaron”, dice.

Este viajero también tuvo el amparo de alguna fuerza sobrehumana, ya que cuenta que “cuando iba recorriendo la ruta del desierto (en La Pampa) se me aflojó algo de la bici, pero no tenía una llave para ajustar. Sin embargo, encontré una llave tirada en plena ruta que me posibilitó ajustar y seguir sin problemas”, relata.

La hazaña de Jonathan, fue comentada por algunos medios de las ciudades donde paró a descansar, lo que hizo que se fuera compartiendo cada entrevista y a poco de llegar se encontrara con una familia que le ofreció un lugar para descansar y un plato de comida.

Y finalmente se produjo la llegada, acompañado de gente que lo fue a recibir unos kilómetros antes dando un marco de festejo a semejante viaje. “Yo nunca me imaginé que tanta gente iba a recibirme – cuenta con tono tímido – pero fue muy lindo encontrarme con ellos en los últimos metros”, dice.

Esa llegada tuvo un premio más importante que cualquier corona, más importante que cualquier copa o dinero en efectivo, era su madre quien lo recibió con un abrazo gigante que duró varios minutos, y del que más de un testigo presente grabó en video con su teléfono celular.

“El abrazo con mi madre fue lo más importante – señala – y fue el momento en que no aguanté y me quebré”, cuenta Jonathan como corolario de su hazaña.

Al preguntarle cuál será su próximo viaje, dice que tiene en mente viajar al sur del país: “quiero llegar a Ushuaia en bicicleta”, señala sin dudar.

Esta es la entrevista completa: