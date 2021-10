Hizo una joda en su casa... ¡Y pasaron cosas!

Cuándo uno hace una "joda" en su casa invita por lo general a personas conocidas para evitar cualquier inconveniente, conflicto o hurto. Pero, todo puede fallar, como le sucedió a un joven neuquino que publicó en su Instagram que había hecho una fiesta y le "desapareció" un objeto importante: "Me robaron un taladro en la joda frente al colegio Jean Piaget, avisen si vieron algo", escribió el muchacho en una historia.

Las que son tranquilas son las jodas en nqn pic.twitter.com/7bjdLzG1DN — Nanito (@BenegasNano) October 24, 2021

El hecho sucedió este fin de semana en un domicilio ubicado a metros del establecimiento escolar ubicado en calle Famaillá al 2680. No obstante, se podría decir que las redes van más rápido que los delincuentes.

Ni lento ni perezoso, un usuario de Twitter identificado como Nano Benegas, rápidamente hizo una captura con la leyenda: "Las que son tranquilas son las jodas en Neuquén". La cantidad de "me gusta" no tardaron en llegar, y los comentarios tampoco: "Aguante el Piaget", "Yo me llevé un tenedor", fue uno con más humor.