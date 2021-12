El insólito pedido de una chica a otra en Instagram

Un usuario de Twitter, llamado Matías, compartió algunas las capturas de pantalla del diálogo entre una amiga suya y una desconocida que la contactó a través de Instagram: "Hola linda, mira quería decirte que hace tiempo me dijo mi novio que estuvieron un mes antes que lo mío con él se haga oficial y todavía lo tenés en mjres al igual que a mi", comenzó la mujer, refiriéndose a las listas de Mejores Amigos disponibles en las historias de Instagram.

Claramente una gran escena de celos estaba por llegar: "No quiero que subas más fotos en ropa interior, es más, si es necesario no subas más fotos porque siempre tenemos discusiones por vos y me haces sentir incómoda", dijo enfurecida la muchacha, que para rematar también le advirtió que "nadie te va a tomar en serio por compartir ese tipo de fotos". El argumento de la novia sorprendió a cientos de usuarios.

Hola linda… (se lo mandaron a una amiga) pic.twitter.com/FHEYATacWi — Indirectas.rock de la salada (@mati_cuds2) December 9, 2021

Para echarle más picante a los comentarios, hizo su entrada "triunfal", el novio en discordia para seguir con la segunda parte de la "telenovela digital". El usuario compartió los mensajes que le llegó a su amiga: "Hola reina, perdón por todo lo que te mando mi novia. Me da vergüenza todo esto, vi que están sus mensajes en Twitter". Lejos de ofrecer una solución, "el novio en discordia" justificó su posición: "Pasa que no te quiero dejar de seguir porque me encantas. Solo te silencié y cuando tuve un rato las vi y ella me vio".