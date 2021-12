Joven dice tener truco infalible para detectar infidelidades

Una joven asegura tener un truco infalible con el cual es capaz de descubrir una infidelidad y decidió mostrar su metodología en TikTok. En las redes sociales hay cada vez más personas que comparten sus trucos para descubrir si sus parejas son fieles o no. En este caso, una influencer, la protagonista de este clip, publicó el suyo y se convirtió en toda una sensación en la red social china.

En este contexto, destacó que no hay que gastar plata en contratar a detectives ni estar buscando en el celular de su pareja con quien mantiene una conversación. Ella explicó que para llevar a cabo su truco solo es necesario tener un rodillo de los que se utilizan para quitar las pelusas y pelos de la ropa.

“Chicas, si quieren saber si su novio las engaña, hay que conseguir uno de estos y pasarlo por su alfombra”, expresó la joven en el clip, En la grabación publicada de TikTok se la puede a joven cómo empieza a pasar el rodillo por la alfombra de su habitación y luego muestra cómo el adhesivo sintético adhiere los pelos y la suciedad en general.



Según ella, el secreto del truco está en analizar si los pelos que se encuentran en el lugar les pertenecen o no. En el vídeo, la muchacha halló en la alfombra unos cabellos de color rojizo, los cuales evidentemente no son suyos. Cabe destacar que una gran cantidad de internautas afirmaron que el método es una farsa. Sobre todo teniendo en cuenta que está refiriéndose a un tema tan sensible como la infidelidad y ella toma a la ligera que su pareja aparentemente la engañó, según el vídeo.

Asimismo, algunos indicaron que de realizar eso también se puede encontrar por ejemplo pelos de otras personas que no necesariamente son amantes o incluso pelos de mascotas.