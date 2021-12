Camina el país desde el 2019 y ahora quiere llegar a México

“…Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar"... Así como el poema de Antonio Machado, Jonathan Viale vive su vida. Partió en junio de 2019 hacia Ushuaia y ahora planea llegar hasta México, a pie.

El salteño lleva recorrido casi todo el país con solo un carrito. Desde Salta, cruzó toda Argentina hasta llegar a la Patagonia, más precisamente Ushuaia. Desde allí subió a Buenos Aires, Córdoba y ahora está llegando a Salta para luego seguir caminando hasta México. Pero su recorrido no termina allí, quiere "cruzar el charco" y llegar al viejo continente.

Si bien asegura que está cumpliendo un sueño, no está libre de adversidades: en medio de su viaje le agarró la pandemia y tuvo que arreglárselas como pudo. Se encontraba en Trelew en la provincia de Chubut y apenas tuvo la oportunidad, se dirigió a Rawson, donde un caminante como él lo hospedó.

Los largos días de encierro les permitieron compartir anécdotas de viajantes. Sin embargo, a Jonathan no le molesta la soledad: "No me molesta estar en silencio, en el profundo silencio de la ruta, con el ruido de autos y camiones y no con música. La introspección que te genera. El caminante muchas veces es muy solitario en sí".

Cuando pudo seguir camino, acostumbrarse al clima y las distancias de la Patagonia no fue tema menor. "Impactan muchas cosas, llega un punto de Río Negro con piedra, piedra y piedra, Neuquén con la vegetación hasta Esquel, y después volver a piedra sola nomás hasta llegar a un pueblo", relata Jonathan a AM 550.

Al arribar a los destinos, hace changas para poder solventarse el viaje. Desde pintar hasta limpiar terrenos, "lo que salga". Pero también apela a los vecinos que se va cruzando y le dan una mano.

¿Lo mejor de ser caminante? La solidaridad. "Es lo mejor que hay, una de las mejores experiencias. Andar en carro caminando hace que paren camioneros, personas, y platicamos, comparten sus casas, su comida", cuenta el salteño.

Mirá la nota completa del periodista Sergio Sarachu con Jonathan, desde Tucumán: