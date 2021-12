Habló la mujer que fue abducida por un OVNI en La Pampa

A principios de noviembre La Pampa fue protagonista de una noticia que impactó a nivel internacional. Una mujer de 55 años habría sufrido la abducción el pasado martes 16 de noviembre por la noche cuando “sintió un ruido fuerte y salió de la casa”, ubicada en un campo a unos 40 kilómetros de la localidad de Jacinto Arauz. Al día siguiente, la mujer apareció sentada a unos 60 kilómetros de ese lugar, casi en el límite de La Pampa con la provincia de Buenos Aires, cerca de Colonia Santa Teresa.

Ahora, la mujer salió del estado de shock y se animó a contarle a Crónica su experiencia de contacto de cuarto tipo. "Mi marido se fue porque tenía a cargo otro campo. Él se fue, yo me levanté y tomé dos o tres mates, mientras me puse a jugar con el teléfono y de repente el dispositivo empezó a funcionar mal y hacer rayas, como si tuviese interferencia", comenzó a relatar Irma.

Luego, comenzó a escuchar un zumbido de viento, como si fuese "un chiflido fuerte". "Al escuchar el sonido y ver lo que ocurría con el celular, salí afuera pensando que mi marido se había olvidado algo". A partir de allí, todo se tornó confuso.

"Como recordar, no recuerdo mucho. Lo único que recuerdo es lo que pasó con el teléfono y que se cortó la luz en ese momento y de ahí no recuerdo más nada".

"Lo único que recuerdo, no sé si era de noche o de día, pero atinaba a abrir los ojos y veía mucha luz. Era todo blanco, como si estuviera viendo nieve y esa misma claridad no me dejaba abrir los ojos para saber qué era lo que pasaba".

Al día siguiente, apareció a 60 kilómetros de su casa: "Al otro día aparecí sentada en la calle, con las piernas extendidas, los brazos arriba de las piernas y cuándo abro los ojos veo que estaba en el medio de la calle", explicó.

Una vez que recobra el conocimiento, comenzó a dar vueltas en el lugar, hasta que se da cuenta que tenía el celular en el bolsillo de su pantalón y miró la hora, en aquel momento la pantalla marcaba que eran las 5:10 am.

Irma dijo que su primera reacción al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo fue llamar a sus hijos, pero las palabras no salían de su boca. La mujer estaba tan conmocionada y confundida que no era capaz de emitir palabra alguna.

"No podía hablar y le empecé a escribir a los chicos", contó Irma y agregó: "Ellos me hacían videollamadas, pero yo lo único que hacía era mover las manos para poder expresarme porque no me salían las palabras". "Estuve sin poder hablar desde las cinco de la mañana hasta las diez, once del mediodía", detalla.

Al llegar al hospital, la mujer comenzó a comunicarse con los médicos por medio de la escritura ya que no podía emitir palabra por el desconcierto y susto que tenía. Por otra parte, al ser consultada sobre la reacción de su familia respecto a lo vivido, la mujer detalla que ellos se encuentran tan sorprendidos como ella, y no encuentran explicación.

Para llegar al lugar en el que Irma aparece se requiere por lo menos hora y media de viaje en auto para llegar y que incluso es necesario pasar por un arroyo. La pampeana aseguró que sería imposible para ella poder caminar 60 km. ya que de la puerta de la casa a la tranquera de su estancia ya se cansa.

Además, contó que se encontró con una marca en su cabeza: "Aparecí con un corte en la parte superior de la cabeza", dice Irma al momento de mostrar el corte en su cabeza, ya cicatrizado. El corte es prolijo y recto. Al ver estas marcas corporales, los médicos procedieron a realizarle una tomografía a Irma, pero no encontraron nada extraño o fuera de lo normal.

Irma comentó que no se encuentra en estos momentos preparadas para hablar con un organismo expertos en estudiar casos ufológicos y relatar su experiencia. Hasta el momento lo único que se conoce sobre el caso son los pocos detalles que puede brindar la mujer sobre su experiencia.