Borracho se durmió en la vereda, y su perrito lo cuidó toda la noche

La Policía de Ubaté, en Cundinamarca Colombia, no daba crédito de lo que veía esa noche en la que encontró a un ciudadano, totalmente borracho, durmiendo en la vereda.

Lo que más les sorprendió no fue que el hombre que había salido de juerga hubiera dejado las llaves puestas de su casa, en un acto de irresponsabilidad total. Sino que su fiel mascota, un perrito negro, se encontraba pegado a él, cuidándolo de manera vigilante, dándole calor y no dejando que nadie se acercara.

Los oficiales compartieron la secuencia en Facebook:

"Anoche mientras patrullabamos las calles del municipio de Ubaté Cundinamarca, nos percatamos de un ciudadano tirado en vía pública, en principio creíamos que podría estar lesionado, pero al verificar detalladamente evidenciamos que se había quedado dormido frente a su lugar de residencia, producto de la ingesta de alcohol, al intentar levantar a este ciudadano el perrito que lo acompañaba no nos permitía tocarlo se tornaba agresivo producto de su instinto protector lo que hacia más compleja la tarea de ayudarlo a levantarlo y que pudiera estar a salvo dentro de su vivienda, este hermoso y leal can se posaba sobre el para protegerlo de frío que a las 3:30 de la madrugada hacia en el municipio. Finalmente luego de 15 minutos de golpear en la casa donde residía despertaron para abrir la puerta y ayudar a poner a salvo al ciudadano y su fiel can, luego de que abrieran la puerta, la felicidad del canino era evidente por el movimiento de su cola y sus movimientos inquietos de alegría, sin duda una muestra inmensa de lealtad del mejor amigo del hombre".



Finalmente, los oficiales comentaron en las redes: "Moraleja: Si vas tomar no manejas, y si vas a tomar hasta caerte de la borrachera lleva tu mejor amigo... un fiel perro."