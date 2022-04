Se abre el registro de adiestradores de perros en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén puso en vigencia la ordenanza que establece un sistema de registro de adiestradores de caninos. Hasta el 13 de mayo, las personas que ejerzan esta actividad deberán inscribirse para contar con la acreditación correspondiente.

La subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli, explicó que con esta ordenanza lo que “estamos intentando es que se regule la actividad, y darle la garantía y seguridad tanto a la persona que ejerce la profesión, como a la persona que contrata el servicio, de que su animal va a ser adiestrado de la forma adecuada sin violar ningún tipo de norma".

"Esto fue un trabajo en conjunto donde nos planteamos algunas necesidades que veníamos viendo en cuanto a que los adiestradores no están registrados y no cuentan con el permiso municipal para ejercer esa profesión. Necesitábamos regular este sistema. Es importante contar con este registro porque no cualquiera puede adiestrar un perro", señaló la funcionaria.