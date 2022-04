Los llamativos "clubes de masturbación" ganan popularidad

Los “clubes de masturbación” empezaron a ser más populares y, hasta el momento, hay alrededor de 18 lugares, más conocidos como “jack off club” en inglés, en Estados Unidos. En Australia se registran 2 al igual que en Canadá, en Reino Unido 1 y 1 más en Madrid que ha sido inaugurado recientemente.

La información fue suministrada y difundida por la web The Bator Blog, especializada en esta llamativa práctica.

Noticias Relacionadas El gatito cordobés que toca el piano y es viral

¿Cómo funcionan estos clubes?

En su mayoría son asistidos por hombres y pueden masturbarse solos, o en grupo. Claramente, también hay reglas y una cuota que debe pagarse. No hay restricciones por género u orientación sexual. No obstante, las estadísticas ya hablaron.

El costo para ser socio varía según el país. Y, entre las reglas, se mencionan: “sin boca debajo de las caderas”, es decir, no se permite el sexo oral. “Nada va adentro de nadie”, o sea, no hay penetración. Además, hay pulseras para hablar sin palabras. Si alguien utiliza una pulsera de color rojo, significa que esta persona no quiere ser tocada por otra. Si utiliza una pulsera de color verde, significa que sí.