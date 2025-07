Moria Casán reveló cuánto y cuándo comenzó a cobrar la jubilación: “No me quejo”

Con 78 años, Moria Casán lleva una extensa carrera en los medios de más de 50 años brillando en el escenario y televisión. Sus años de trabajo le han permitido cobrar una jubilación con la cual pudiera subsistir en caso de querer retirarse. Sin embargo, al exponer la cifra que cobra sorprendió a todos.

Tras la polémica que desató con su pareja por opinar que Javier Milei tendrá la reelección sin inconvenientes, en Puro Show fueron a buscarla para hablar de política y cómo ve la situación del país. "Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar, nunca dependí del Estado”, comenzó diciendo para evitar la polémica.

Como no podía ser de otra manera, Moria Casán redobló la apuesta y aclaró que en sus años de carrera el Estado se vio más beneficiado con ella que viceversa: “El Estado dependió de mí. Trabajo en mi país, tengo todo en mi país, he hecho cosas en mi país, entonces yo no me quejo. Si un impuesto mío puede… entonces no me hagas sentir culpa por si puedo tener un dinero para dar”.

Fue así como destacó que incluso sigue activa a su edad: Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que transgredo y que me trasciende".

En este contexto, Pampito le preguntó sobre si cobra la jubilación actualmente, por lo que La One respondió y contó de cuánto es: ”Sí, la mínima. Un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito, de cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”.

Vale recordar que actualmente la jubilación mínima que percibe un jubilado es de $309.294,80, aunque con el bono que se otorga desde marzo del 2024, alcanza a cobrar $379.294,80. Teniendo en cuenta sus 56 años de carrera, le pareció irrisoria la suma, ya que no podría vivir con este monto por mes si quisiera dejar de trabajar.

Para cerrar, al ser consultada sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, Moria Casán marcó que no tenía ánimos de opinar: “No, no, no, no me interesa. Me parece que todo es disruptivo porque estoy leyendo que viene Lula a saludarla. Todo esto es una distopía, vivo en un país distópico donde una vez fui a trabajar a Tucumán y me pagaban con fideos, yerba y australes, pero yo sigo en el escenario”.