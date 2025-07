Franco Mastantuono publicó una carta de despedida de River

Franco Mastantuono es historia en River Plate, no de la deportiva, pero sí desde lo económico luego de dejar tras su paso por el Monumental 45 millones de euros netos por su pase al Real Madrid.

El jugador que participó con la camiseta de River en el Mundial de Clubes y no tuvo una destacada actuación, todavía sigue sin cumplir la mayoría de edad. Incluso hasta podría dar inicio a la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay el 14 de agosto, soplar las velitas en la concentración y luego volar a Europa.

Pero no tiene mucho sentido asumir tantos riesgos. Finalmente, Marcelo Gallardo también lo entendió del mismo modo y no recibe al zurdo futbolista cada día en la pretemporada que dio inicio el martes en el predio que el club posee en Ezeiza.

Con el silencio propio de estos días alrededor de la mayoría de las estrellas deportivas, Mastantuono evitó el contacto con la prensa. Nunca se manifestó públicamente desde el inicio de las negociaciones, pero este viernes eligió las redes sociales para escribir su carta de despedida.

Con la fría letra desde la pantalla, el jugador de la Selección Argentina expresó: "Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera. Se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico".

Siempre en el mismo sentido, continuó: "River no es sólo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta".

Para el cierre, en su mensaje dejó en claro que acusó el reclamo que tanto se le reprochó desde la tribuna por partir en medio de la Copa Libertadores y con énfasis dejó leer: “Sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto".

Despedida a través de Instagram

El futbolista deja a River por Instagram y redes sociales, bajo la dirección franco.mastantuono que en este momento llega al 1.9 millones de seguidores.

Aún en la Argentina, lo que resta es que cumpla la mayoría de edad. Mientras tanto continuará su preparación física en soledad, viendo al Real por televisión mientras disputa el Mundial en Estados Unidos.

El equipo de Xabi Alonso jugará el sábado desde las 17 ante el Borussia Dortmund en la ciudad de Nueva York.