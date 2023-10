Terror del bueno: ya puede verse la imperdible y nueva serie de Netflix

La caída de la Casa Usher (The Fall of the House of Usher), bajo la dirección de Mike Flanagan, ya llegó a Netflix y ha recibido buenísimas críticas. Se trata de uno de los tantos estrenos en el mes de Halloween y está basada en las obras de Edgar Allan Poe.

"En esta diabólica serie de Mike Flanagan («La maldición de Hill House»), basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher convirtieron su negocio Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riquezas, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que conocieron en su juventud", detalla Netflix en relación a la serie que estrenó este 12 de octubre.

El elenco estelar incluye a Bruce Greenwood, Mary McDonnell y Mark Hamill como el abogado de la familia. Carla Gugino, interpreta a Verna, una entidad sobrenatural que busca venganza contra los Usher. El reparto se completa con Kate Siegel, Annabeth Gish, Henry Thomas y Rahul Kohli, actores recurrentes en las producciones de Flanagan.

Gran parte de la trama se narra a través de flashbacks, manteniendo una hora de duración por cada episodio, excepto por el último, que dura 77 minutos.

La serie ha recibido críticas en su mayoría positivas, siendo calificada con un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes.