Kristen Stewart presenta una serie paranormal llena de intriga y misterio en Star +

Living for the Dead.

En un emocionante anuncio, Kristen Stewart se embarca en una nueva aventura televisiva al presentar "Living for the Dead", una producción de Hulu que promete revelar los secretos de las locaciones embrujadas más notorias de Estados Unidos desde una perspectiva LGBTQ+. La serie, que se estrenó el 18 de octubre en Star Plus, reúne a un equipo de cinco audaces cazadores de fantasmas de la comunidad, quienes recorrerán Estados Unidos investigando fenómenos inexplicables en lugares icónicos del país.

La concepción de esta serie surge de una conversación entre Stewart y su cercano amigo y showrunner, CJ Romero. Lo que en un principio parecía una "quimera hipotética y sin sentido" se convirtió en una realidad que la actriz describe como "emocionante y profundamente significativa". Stewart asumirá un doble rol en la serie, fungiendo como conductora y narradora, lo que añadirá una intrigante dinámica al elenco.

El equipo de investigadores está conformado por individuos igualmente fascinantes: Ken Boggle, un avezado lector de tarot originario de Kentucky; Juju Bae, la misteriosa bruja del grupo; Logan Taylor, el psíquico de renombre; Alex Le May, experto en tecnología; y Roz Hernandez, la intrépida investigadora. Según la sinopsis oficial de Hulu, el propósito de "Living for the Dead" es "explorar las locaciones más infames del mundo" y "arribar a comprender a aquellos que se encuentran más allá de la vida".

Las grabaciones se llevaron a cabo en diversos lugares reconocidos por su actividad paranormal, incluyendo el Sanatorio Waverly Hills y el Teatro Palace de Louisville, antiguamente un sanatorio y un teatro, respectivamente. La serie también buscará establecer vínculos entre los vivos y los muertos, desentrañando las vidas y las historias de aquellos que pasaron desapercibidos. Además, se enfocará en valores de inclusión y aceptación, los cuales se reflejan en su elenco diverso.

Con "Living for the Dead", Kristen Stewart y su equipo están listos para revelar los misterios más insondables del mundo paranormal, ofreciendo una visión fresca y diversa de un género que siempre ha intrigado al público. La serie promete emociones, suspenso y la promoción de la diversidad en la televisión actual.