Un jugador top de Boca fue borrado y la decisión se la comunicó el utilero: de quién se trata

El presente de Boca no deja de sumar capítulos dignos de una telenovela. El último episodio tuvo como protagonistas a Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema, quienes fueron apartados del plantel profesional tras una nueva discusión entre el ex capitán y el entrenador Miguel Ángel Russo. Pero lo más insólito no fue la decisión, sino la forma: según trascendió, los jugadores se habrían enterado de su marginación a través de un utilero del club.

Sí, como si fuera un sketch de comedia, uno de los referentes del plantel, con paso por la Selección Argentina y el Manchester United, habría recibido la noticia de su separación por parte del encargado de la ropa. Sin embargo, desde el club salieron rápido a desmentir esa versión y afirmaron que los encargados de dar la noticia fueron Raúl Cascini y Marcelo Delgado, miembros del Consejo de Fútbol.

El detonante fue un fuerte cruce verbal entre Rojo y Russo durante la práctica del martes. El DT le pidió al grupo que no había concentrado ante Huracán que se mantuviera al margen de una charla interna de autocrítica. El central, disconforme con la decisión, abandonó el predio sin entrenarse. La reacción no cayó bien, y Russo no dudó: ordenó que el defensor comience a trabajar de manera diferenciada.

A la sanción se sumaron Saracchi y Lema, dos jugadores que ya estaban en el radar de los “no tenidos en cuenta” desde el regreso del Mundial de Clubes. Ahora, el castigo se hizo oficial: no entrenarán con el grupo, no podrán ingresar al vestuario y tendrán doble turno aparte.

Rojo, de 35 años, viene de varios bajones futbolísticos y lesiones que lo alejaron del nivel que alguna vez lo hizo referente. Lema, que llegó a Boca con grandes expectativas, perdió terreno rápidamente. Y Saracchi, si bien tuvo varios partidos como titular, nunca logró afirmarse en el lateral izquierdo.

Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo sigue esta historia? ¿Habrá rescisión de contratos? ¿Se abrirá una puerta para negociarlos en este mercado? Por ahora, en Boca, todo parece una prueba y si rendís, te avisan por WhatsApp. O por un utilero.