La militante “hot” que apoya a Milei y quiere ser concejal

La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, cuenta en sus filas con Silvina Soria, militante del espacio que fue noticia por vender contenido erótico en su propio sitio web. El único deseo de Soria en estos momentos es poder ser incluida dentro de la lista de precandidatos del partido que conduce el economista.

La mujer de 36 años fue piquetera cuando era adolescente. Luego estudiante y más tarde despachó combustible en estaciones de servicio. Se convirtió en madre cuando tenía 26 años, en la actualidad vive en Avellaneda y está separada. Soria asegura que sin su material erótico no podría mantener a su familia.

Su arribo al espacio que lidera Milei se dio hace un año y medio, luego de obtener una impensada trascendencia por una serie de entrevistas que brindó en aquel entonces: “Se reunieron conmigo y me sumaron a militar. Me gustó y me involucré. La Libertad Avanza fue creciendo, comencé a ir a los eventos y, como dije anteriormente, pasé a ser una referente en Avellaneda”, indicó en una entrevista a TN.

En su perfil de redes sociales se presenta como: “Políticamente de derecha, anti k y anti comunista. Busco el bien general y darle a la gente más claridad”,

Con respeto a la venta de contenido erótico, dijo que “fui una de las primeras en vender contenido. Es algo que explotó en la pandemia. Yo en ese momento estaba de licencia en el trabajo y quería regresar. No es lo mismo vivir al día, con lo que vos generás, que con un sueldo asegurado a fin de mes”.

Además, con respecto al contenido sexual que vende explicó que “mi perfil es más sensual. En Instagram y TikTok publico muchos videos en bikini, en la playa, en el jacuzzi. Busco la viralización que me lleve a tener clientes que compren mis fotos y videos”.

Al ser consultada sobre su actividad piquetera dijo que “mi mamá, desde los 16 años, me llevaba a los piquetes con la CTD-Aníbal Verón y a las reuniones que organizaba Eduardo Duhalde. Yo no estaba de acuerdo con nada de lo que pasaba ahí, ni con los piquetes ni con lo que él decía. Me llevaban obligada”.