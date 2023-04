Macri pronosticó que irá a balotaje con “Milei”

El ex presidente Mauricio Macri se reunió este miércoles participó de un almuerzo con empresarios organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en La Rural. Allí realizó un discurso donde habló de las posibilidades de que un candidato de Juntos por el Cambio (JxC) llegue a la presidencia.

Al ser consultado sobre Milei, indicó que “JxC definirá al próximo Presidente de Argentina en un balotaje frente a Javier Milei”. Además, agregó que “es obvio que pienso que vamos a ir a la segunda vuelta contra esta nueva expresión más liberal, más rupturista, de más enojo con la frustración que se arrastra durante décadas”.

"Enfrentarlo es complicado, nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de esas intenciones rupturistas y de cambio, nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia. Cada vez más gente se enoja y que cree que hay que dinamitar todo, yo creo que hay que dinamitar casi todo", resaltó el ex presidente.

Además, se atrevió a darle un consejo a Milei para que no le pase lo que le pasó a él, que "a los diez minutos (algunos disputados) se fueron al bloque de enfrente". "Tiene un enorme desafío que tiene que juntar gente que realmente presente ideas liberales puras", afirmó Macri.

Con respecto a Horacio Rodríguez Larreta y la crisis que atraviesa el PRO, el ex presidente consideró que "se equivocó en decidir solo sobre las elecciones porteñas”. En ese sentido agregó que “construir no es fácil, la rivalidad, la vehemencia, los egos están. Pero yo soy un amante de la competencia. La tensión va a estar, yo confío en que no va a llegar a lugares dañinos para la coalición".

Por último, Macri confirmó que no se postulará a la presidencia, analizó la idea sobre desafíos que enfrentará la Argentina en el próximo período presidencial: “No vamos a tener una batalla, vamos a tener muchas batallas y recién ahí vamos a ganar la guerra sin atajos, sin liderazgos tóxicos que se pongan en el lugar del mago que todo lo puede”.

"Estoy más convencido que nunca de que si ahora tenemos el coraje de hacer lo correcto, el futuro es nuestro", finalizó.