Cuáles son los 6 alimentos que aumentan la esperanza de vida

El estudio dirigido por investigadores de la Universidad McMaster y Hamilton Health Sciences, en el Instituto de Investigación de la Salud de la Población (PHRI), reveló que no consumir una cantidad adecuada de ciertos alimentos puede no ser beneficioso para la salud. El estudio destaca la importancia de una alimentación equilibrada y variada para mantener una buena salud. No obtener suficientes nutrientes esenciales puede tener un impacto negativo en el bienestar general y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades o padecimientos relacionados con la dieta.

El no consumo suficiente de ciertos alimentos se ha asociado específicamente con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV) en adultos. Estas enfermedades, que incluyen ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, representan una carga significativa para la salud pública a nivel mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares fueron responsables de casi 18 millones de muertes en el año 2019, lo que representa alrededor del 32% de todas las muertes a nivel mundial. De estas muertes, el 85% se debió a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares .

Una dieta con estos alimentos, clave para prevenir enfermedades.

En su investigación, los científicos y sus colaboradores globales realizaron un análisis de datos de 245.000 personas en 80 países. Los estudios abarcaron diversas poblaciones, incluyendo Chile, entre otros países.

Los resultados del análisis de los datos indicaron que el consumo de ciertos alimentos en una dieta equilibrada y combinada es clave para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Frutas

Verduras

Legumbres

Nueces

Pescado

Productos lácteos enteros

En el análisis realizado, se clasificó el consumo de los alimentos mencionados en cinco grupos, desde el menor al mayor consumo. Los investigadores observaron que aquellos que consumían menos o no consumían frutas, verduras ni lácteos tenían un mayor riesgo cardiovascular. Por otro lado, los grupos que obtenían una puntuación más alta, es decir, aquellos que consumían más de estos alimentos, presentaban una menor mortalidad cardiovascular y cerebrovascular