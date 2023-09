WhatsApp notificaría si haces captura de pantalla

Desde hace tiempo, WhatsApp ha estado bajo la lupa debido a preocupaciones sobre la privacidad de sus usuarios y las críticas por sus defectos. En este contexto, información no confirmada ha emergido sobre una característica que podría generar un tercer tilde azul, aunque la plataforma aún no se ha pronunciado al respecto. La filtración proviene de Then 24, un sitio web especializado en tecnología.

Según lo trascendido, esta novedosa función notificaría a los usuarios mediante un tercer tilde azul cuando se realice una captura de pantalla de un chat.

Incluso, en el caso de conversaciones grupales, todos los participantes serían alertados en caso de que se capture la pantalla. El propósito principal de esta herramienta sería garantizar una mayor privacidad y alertar a los usuarios sobre la posibilidad de que sus mensajes sean compartidos con terceros, complementando así las medidas de seguridad ya existentes, como los dos tildes azules que indican la lectura de un mensaje o el aviso de que alguien está escribiendo.

Sin embargo, algunos usuarios argumentan que esta función podría vulnerar la privacidad de aquellos que realicen capturas de pantalla por razones legítimas, como documentar conversaciones importantes o retener información relevante.

A pesar que WhatsApp aún no ha confirmado oficialmente el lanzamiento de esta función, ya ha comenzado a generar expectación entre su vasta comunidad de usuarios.

Todos se preguntan cómo se llevará a cabo su implementación y de qué manera afectará a la privacidad y a la dinámica de interacción en la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo.

La incertidumbre persiste y las opiniones se dividen. Mientras algunos anticipan con interés la posible llegada del tercer tilde azul como una medida adicional para proteger la privacidad, otros temen que pueda tener repercusiones no deseadas en la experiencia de uso de WhatsApp. La comunidad de usuarios deberá esperar a que WhatsApp se pronuncie oficialmente para resolver esta incógnita y determinar si el triple tilde azul se convertirá en una realidad en el mundo de la mensajería instantánea.