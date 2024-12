Viral: Estos son los encendedores más originales que todos quieren tener

En las redes sociales, se comenzaron a viralizar los encendedores más insólitos e innovadores del mercado. Es que en su forma extraña se encuentra la originalidad que despierta a la gente el deseo de tenerlos para poder implementarlos de forma diaria. Ante esto, se conocieron los más insólitos.

Más allá del popular dicho que indica que cuando un elemento funciona bien no se debe modificar, en esta ocasión no se siguió con el consejo. Es que, a pesar de que el encendedor es un elemento práctico y bien realizado que no necesita retoques ni mejoras, la originalidad terminó jugando un papel fundamental.

Se debe a que en los últimos días se comenzó a viralizar un video en el que se realiza la presentación de muchos de estos. Sin embargo, no se trata de los popularmente conocidos, sino que se expusieron los más originales y también insólitos que se pueden conseguir en el mercado.

Es que el video comienza mostrando una billetera común y corriente, aunque cuando se aprieta un botón en uno de sus costados desata el fuego, que posteriormente se apaga una vez cerrada ésta. Tras poner la vara en ese lugar, se mostraros los otros mucho más prácticos.

Es que en la recorrida por distintos encendedores se presentó un color dorado con la imágenes de naipes de poker, por lo que al deslizarlo para un costado se enciende la llama. Luego, al mejor estilo Star Wars, la manga de lo que podría ser un sable de luz tiene un pequeño interruptor que al elevarlo desata una importante llama de color rojo.

Fue así como también se expuso que existen lapicera que en realidad son un encendedor, una pistola de juguete que al jalar el gatillo prende fuego por el extremo, un muñeco de un chanchito que al accionarse una palanca detrás de su cabeza se enciende por los orificios de su nariz, e incluso una mini pava eléctrica.

En esta sintonía, también se pudo ver una olla de tamaño llavero, que al tocar un botón en el centro se enciende. Entre los más insólitos aparece un encendedor con forma de llave francesa, martillo, tortuga marina, pinza, mini garrafa y también mamadera.

De esta manera, el hecho de que muchos de éstos sean completamente insólitos, inéditos e incluso peligrosos, es lo que terminó provocando que se viralicen en las redes sociales.