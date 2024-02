Rompió el vestido de novia antes de su boda y se volvió viral

Las redes sociales nos brindaron una amplia gama de historias de bodas, desde las más conmovedoras hasta aquellas que ponen a los novios en situaciones difíciles.

Valentina (@vale.beaven) se encuentra en el segundo grupo. Esta joven utiliza sus redes sociales para compartir aspectos de su vida diaria, y en diciembre pasado, llenó sus perfiles digitales con publicaciones sobre su boda.

Uno de los videos que compartió en TikTok relataba el embarazoso momento que vivió antes de su ceremonia religiosa: ¡su vestido se rompió!

En un clip mostró cómo salió "muy avergonzada de la iglesia porque su vestido se rompió justo antes de entrar a la ceremonia", mientras se subía al automóvil. La rotura del vestido ocurrió en un costado, dejando al descubierto una pierna e incluso la liga de la novia.

Internautas reaccionan al video del vestido de novia que se rompió antes de la ceremonia

El video, de apenas 19 segundos de duración, se volvió viral en dicha red social, acumulando un total de 4.7 millones de reproducciones.

Además, desencadenó una avalancha de comentarios. En ellos, cientos de internautas expresaron su simpatía hacia la novia, le aseguraron que no se veía mal o la criticaron.

“Yo hasta lo hubiera roto más”, “¿Quién más se dio cuenta de que, aunque se le rompió el vestido, se ve hermosa?”, “Se ve hermoso, como si el diseño fuera así”, “Aún así, se ve divina”, “Si no dices que se te rompió, no me doy cuenta, pensé que así era el diseño”, “Parece que así es el corte del vestido” o “Te quedó increíble”, fueron algunos de los comentarios positivos que le dejaron.

Por otro lado, varias personas señalaron que el vestido debía ser de una talla menor a la suya o que su forma de caminar pudo haber sido la causa de que se rompiera.

Ante las críticas recibidas en la sección de comentarios, 'Vale' respondió con grabaciones de sus pruebas de vestido, demostrando que el problema no estaba relacionado con tener la talla incorrecta.

Aunque también dijo “sentirse mal” por los mensajes negativos, uno positivo la “hizo entender todo”. El comentario en cuestión decía que la rotura del vestido “le dio el toque” especial a su look y que, para prueba, estaba “la cara” de su esposo.

“Me quedo con los comentarios bonitos”, expresó en la red social de videos cortos.