Puso una cámara para escrachar el maltrato de su suegra

Una mujer decidió poner una cámara oculta para mostrarle a su marido cómo la trata su suegra cuando él no está. Además, publicó el contenido en sus redes sociales, el cual comenzó a sumar reproducciones y llenarse de comentarios.

La usuaria de TikTok es @gomezlafamilia2022 y al comienzo del video advirtió: “Grabé a mi suegra para que mi esposo vea cómo es conmigo cuando él no está”. En las imágenes, se la observa a ella sentada. Luego, aparece su suegra, quien desde la puerta comenzó a pedirle que ordene parte de la vivienda.

“¿Por qué no te pones a limpiar? Está bien sucia la cocina y el refrigerador. Estás ahí sin hacer nada”, le recriminó la mujer. “Pero suegra, yo también me canso. Ya limpié”, le respondió la nuera y agregó “la verdad que no la entiendo, cuando está su hijo es buena onda y cuando no está sale su verdadero yo y es bien grosera conmigo”.

No obstante, la mujer mayor continuó exigiéndole que haga tareas del hogar, por lo que la internauta le dijo: "Le voy a decir a su hijo cómo es conmigo". Pero, la suegra respondió: "A ver si te cree... Yo soy su mamá".

Indignada por los malos tratos, compartió el video en su cuenta de TikTok y escribió: “¿Por qué son asi las suegras?”. Muchos usuarios de la plataforma respondieron a su pregunta: “Lo siento linda pero el problema no es tu suegra, es tu esposo. Si el te amara jamás tu hubiera llevado a vivir a casa de sus padres”, “si vivís en casa de la suegra tenes que colaborar no veo la grosería”, “aunque las ayudes, las suegras siempre van a hablar mal”, fueron algunos de los mensajes.