Paz Martínez no quiere despedirse de los escenarios y se presenta en Neuquén

Hoy, viernes 6 de junio, y mañana, sábado 7 de junio, a las 21 horas, Paz Martínez, el "último romántico" se reencuentra con su público neuquino en lo que promete ser una verdadera fiesta de la música. Inaugurando la agenda cultural de este fin de semana.

Con una trayectoria que supera los 40 años y más de 500 canciones de su autoría, ha cosechado éxitos en todo el mundo y se mantiene vigente, tocando el corazón de múltiples generaciones. En una entrevista exclusiva con Huguex Cabrera en "Tardes de Primera" por Canal 24/7, el artista compartió detalles de esta gira que lo trae a nuestra provincia y reveló una grata sorpresa para sus fans.

Un reencuentro inesperado con el público

Lo que comenzó como una idea de retiro de los escenarios, se transformó en una gira nacional aclamada por el público. Paz Martínez lo confiesa con humildad:

"Hace un año y medio, más o menos, empecé con la idea de empezar a retirarme de los escenarios, no de la música, porque la música es mi vida y la tengo conmigo."

Sin embargo, tras agotar un "mítico Gran Rex" en Buenos Aires y recorrer el país, el panorama cambió rotundamente.

"Ya me empecé a replantear la cosa y empecé a recorrer el país y estuve en Córdoba, estuve en Mendoza, Salta, Jujuy, ahora hace poquito estuve en Corrientes y Resistencia, Chaco. Y toda esta idea que yo tenía de retirarme de los escenarios me parece que por el momento no va a poder ser, no va a andar," afirmó el músico entre risas. Este cariño inalterable del público lo ha llevado a reconsiderar su decisión, dejando en claro que "mi relación con el público y que el público tiene con mis canciones es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que yo me imaginaba."

Un legado que atraviesa generaciones

El fenómeno Paz Martínez va más allá de sus clásicos. El artista se muestra sorprendido y conmovido por la llegada de nuevas generaciones a sus conciertos. "Antes era la cosa del autógrafo, ahora no, solo selfie. Y resulta que me saco selfie con la abuela, la mamá y la nena. Y entonces les digo, ¿por qué la castigan a la chica con esto? No, que le gusta también, me dicen", contó el músico.

Si bien al inicio de su carrera sus canciones parecían resonar principalmente en el público femenino, Paz Martínez celebra que ahora "los hombres me han permitido entrar en su vida." Para él, la ternura es un rasgo de fortaleza: "Yo creo, personalmente, que la ternura es el rasgo más fuerte, más viril que puede tener un hombre."

Sus composiciones han sido parte de momentos trascendentales en la vida de sus seguidores, desde "casamientos, muchas relaciones de pareja, muchos divorcios también." Una anécdota personal que compartió en la entrevista lo ilustra: fue contratado para cantar una sola canción en el casamiento de Wanda Nara y Maxi López. "Cuando canté una de esas canciones, que en este momento no recuerdo cuál fue, salieron a bailar Wanda y Maxi López. Y eran una pareja enamorada totalmente."

La doble función es en el Cine Teatro Español.

Un show renovado y la promesa de una gran fiesta

Paz Martínez promete un show donde los asistentes escucharán sus temas más queridos, pero también se encontrarán con sorpresas. "La gente que viene a ver un show de Paz Martínez va a escuchar la canción que quiere escuchar, pero yo también canto canciones nuevas, hago un paso por el folklore que es mi origen." Además, hay un segmento especial donde, al piano, interactúa con el público: "Pídanme alguna canción, pero no me pidan lo que me piden siempre, Amor Pirata, no pidan eso, pidan otras canciones. Entonces ahí, como yo digo, despacho a la carta."

El artista, quien también incursiona como jurado en el programa "Bienvenidos a Ganar" de Canal 9, se enorgullece de mantener la voz intacta y de cantar sus canciones en el tono original en el que las grabó. "Soy un hombre que trabaja en la noche, pero no soy un hombre de la noche. Hay una diferencia. Soy un tipo más familiar, diríamos," explica, destacando la importancia de su familia y afectos.

Con el Cine Teatro Español como escenario, Paz Martínez promete una velada inolvidable. "La fiesta la vamos a terminar bailando," sentenció. Acompañado por una gran banda el cantautor invita a todo Neuquén a ser parte de esta celebración.

Las últimas entradas para ambas funciones, 6 y 7 de junio, están disponibles a través de Platea NET. Imperdible oportunidad de disfrutar de este ícono de la música argentina en vivo.

Mirá la entrevista completa con Huguex Cabrera: