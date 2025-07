En el marco de su minigira por el sur argentino, Gonzalo "El Pela" Romero, se instalará este fin de semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, con el objetivo de presentar su charla "Basta de Amores de Mierda" en la capital neuquina, pero así también en Plottier, Cutral Co, Cipolletti y General Roca.

Puntualmente, su agenda indica que este miércoles pasará por la Asociación Española de General Roca; el jueves en el Cine Teatro Rex de Cutral Co, el viernes en el Casino Magic de Neuquén; el sábado en el Complejo Cultural Cipolletti y el domingo en el Teatro El Zaguán de Plottier.

De esta manera, en una entrevista en Tardes de Primera, el programa de Canal 24/7 conducido por Huguex Cabrera, el escritor, músico y compositor, dio detalles de su propuesta, con un detalle más que particular para la ciudad de Neuquén, ya que un espectador se comunicó con él recientemente, para llevar adelante un plan con el que quiere "desenmascarar" a su pareja infiel, como así también a su amante.

El "Pela" Romero llega al Casino Magic para desenmascarar a una infiel de Neuquén

Es que, como parte de su charla, el suele mostrar algunas capturas de pantalla de conversaciones con sus seguidores, quienes le cuentan respecto de sus relaciones tóxicas. "Me escribió hace unos días atrás una persona de Neuquén que descubrió que su pareja le es infiel, y le siguió el juego, y van a venir a la sala de teatro tanto el engañado, como quien lo está engañando, como así también el amante. Van a estar los tres en la sala. Imagínate que es duro, va a ser duro enfrentar eso en vivo", confesó "El Pela".

Sin embargo, y pese a que todo el hater que ha recibido su propuesta, Romero explicó que también hay lugar para el amor, situación que justamente se dio también en Neuquén. "Es que la idea de la charla también es un poco que la gente exponga su verdad y no siempre se separan. Hay algunas que se forman. Por ahí una persona pispea para atrás y ves un soltero, ves una soltera y cuando están en la firma del libro, la gente empieza a hablar entre sí y se forma parejita".

La entrevista completa acá

¿Cómo te estás preparando para arrancar tu gira?

Acá estamos, desde casa. Ya en un ratito ya me pongo a armar la valija. Arranco una gira larguísima. Así que contento de poder volver al sur en un año difícil para el teatro, pero seguimos apostando a esto, y contento de ir al sur, porque se come como en ninguna otra parte del país. Así que si no vuelvo con los bolsillos llenos, por lo menos vuelvo con la panza contenta.

Es que estamos necesitando este tipo de entretenimiento. Si bien es un momento difícil, lo que nos brindás también se necesita, esto de la distracción y el instruirnos en esto "Basta de Amores de Mierda"

La idea de "Basta de amores de Mierda" es que se convierta en una charla, a diferencia de lo que es un standup, donde por lo general el público no puede meter un bocado, hacer una pregunta o preguntar algo, o participar con la persona que está arriba del escenario. La idea es que se vuelva una charla interactiva, que la gente pueda participar y sobre todo, reírse de cuestiones que por lo general duelen... Es difícil reírse de las relaciones tóxicas. Entonces, para toda la gente que venga, que puede venir en pareja, puede venir sola, puede venir a punto de separarse o para saber si están tendiendo algo tóxico o no, la idea es que puedan detectar, cortar o evitar una relación tóxica, a través del humor, un poco de la profundidad, un poco de la lectura, un poco de la música también, y además llevo en este caso siete capturas de pantalla de siete casos reales de gente que está viviendo en una relación tóxica, con el objetivo de que puedan o no identificarse con eso. Y en algunas de las ciudades donde vamos a estar, alguna de las capturas que van a figurar en pantalla va a ser de gente que va a estar sentada en el teatro.

Las personas realmente se sienten interpeladas después de la charla, y se sienten identificadas con lo que vos propones

Te soy sincero, hay algo que me está pasando hace unos años a esta parte. Por ejemplo, el año pasado, cuando estuve en Neuquén, recuerdo que terminó la charla y fuimos a comer a un restaurante, donde se comía muy rico, y en esa hora que tardamos en terminar de comer, me habrán llegado unas 10 capturas de pantalla de gente que se había separado. Y eso tiene que ver con que por ahí la charla tiene momentos de mucha risa, momentos de mucha profundidad y por ahí es como que salís como no podés no hacer nada después de salir de "Basta amor de Mierda". Te interpela de tal manera que algo tenés que hacer. Entonces, ya sabrás si es para bien o para mal, si seguir adelante o cortarlo. Pero el público fue cambiando. Hay mucha gente que está harta de este tipo de vínculos, que está podrido de los vínculos vacíos, del no llegar a ningún lado, del "¿qué somos?", de si somos "un casi algo", somos "una pareja", somos "dos personas que se gustan", ¿qué somos?, el no quiero compromiso, el "te quiero los dias de semana cuando estoy al pedo y quiero alguien para abrazar, pero los findes desaparezco porque quiero salir", y hay mucha gente que permite que estos vínculos sucedan. Entonces, la idea un poco de la charla es que la gente se valore, que se aprenda a querer un poco, que no acepte nada que no cree merecer. Y es difícil hacer reír a la gente ya de por sí, pero más cuando vos tocas un tema tan doloroso como los vínculos.

El "Pela" Romero llega al Casino Magic para desenmascarar a una infiel de Neuquén

Tranquilamente podes usar esas capturas de los neuquinos que te escribieron para tu charla

El viernes 25 voy a estar en el Casino Magic, y me escribió hace unos días atrás una persona de Neuquén que descubrió que su pareja le es infiel, y le siguió el juego, y van a venir a la sala de teatro tanto el engañado, como quien lo está engañando, como así también el amante. Van a estar los tres en la sala. Imagínate que es duro, va a ser duro enfrentar eso en vivo. Es así donde la gente que esté en pareja que venga a la charla va a ver que quizás lo de ellos no es tan grave como lo que le está sucediendo al tipo que le están siendo infiel. Entonces, por ahí uno va con la expectativa de: "Uy, me voy a llorar todo, va a ser una hora y media de llanto, me llevo los pañuelos" y resulta que te estás enterando de otras cosas que son mucho más graves que la tuya, por lo que te terminas diciendo: "Che, pará, estoy mal, pero no tan mal, todavía puedo hacer algo", o en su defecto todo lo contrario. Siempre digo de las siete capturas que llevo, si te identificas con una o dos no pasa nada, le pasa a todo el mundo. Ya con tres o cuatro estás en un problema, y si te identificas con todas y la verdad que vas a pasar la peor noche de tu vida. Yo lo aviso . La gente sabe de qué se trata "Basta de Amores de Mierda". Lo que pasa es que va por otro hilo conductor, va por otro lado la charla, intentamos renovar, vamos a llevar música en vivo, llevamos otro tipo de casos y tocamos dentro de la misma temática otras cosas que van surgiendo.

Y con tus libros y las charlas, ¿cómo ves las relaciones actualmente?

Te soy sincero, yo pensé que con el correr de los años iba a haber un montón de gente que quiere trabajar en los vínculos, que quiere dejar de sufrir. Pero la cosa empeoró, no mejoró nada. Entonces, como que de a poquito me fui sintiendo parte de la poca resistencia que hay, como la última guardia imperial, digamos. Como la gente de la vieja escuela, porque el resto de las generaciones que veo ahora están sufriendo mucho este tipo de vínculos o se acostumbran muy rápido a este tipo de vínculos. Vemos demasiados vínculos efímeros o esto del no vínculo. No quiero saber nada. Y el vínculo líquido, que es decir: "La verdad que si no es con vos, bueno, me bajo una aplicación de cita, mañana conozco a otra persona, se acabó el problema, te hablo cuando yo quiero, te contesto cuando yo quiero, te ilusiono al principio, te presento a mis viejos, mis amigos, mis hijos, pero yo no te prometí nada, entonces te enganchaste vos sola o la culpa es tuya". Y hay tanto narcisismo, hay tanta falta de empatía que, contra eso intentamos luchar en "Basta de Amores de Mierda", poniéndole un poco de humor para que duela un poco menos.

Y ya hablando de tus libros, ¿cómo fue que se inició ese proyecto, lo tenías pensando desde hace mucho?

La verdad es que no reniego de ser escritor porque me encanta. Con el tiempo aprendí a enamorarme de mi profesión, pero la verdad es que nunca estuvo en mis planes. Todo lo que hice fue hacer un poquito de catarsis en redes sociales, escribiendo algunas cosas que me pasaban, sólo por el hecho de no tener la plata para poder pagar un psicólogo, al igual que muchas personas, con la diferencia de que cuando escribo el texto de mi primer libro, que fue luego de haberme bajado una aplicación de citas, con toda la paja que da a conocer a alguien. Y ese texto lo escribí como enojado con esto de la app de citas, por una cuestión de que me parecía que era una buena intención, pero que estaba llevando todo con un filtro medio extraño. Y me pasó que ese texto lo escribí a las 11 de la noche y cuando me levanté a las 10 de la mañana al día siguiente, se había compartido unas 22 millones de veces. Y ahí es donde la gente me empezó a pedir que escriba un libro. La verdad que yo no tenía ni idea cómo se escribía un libro. No sabía si quería o no ser escritor, no me sentía capacitado. Entonces, fui a buscar la ayuda de quien hoy sigue siendo mi manager, que es Diego, que apostó por mí y me dio una mano para ordenar todo esto, y hoy por suerte tenemos la bendición de poder decir que hace 7 años somos la saga de libros más leída de Latinoamérica. Cosa que no para de sorprenderme porque la realidad es que en una era digital, donde todo el mundo vive con el celular en la mano, escribir libros a papel es casi un acto heroico. Entonces, que la gente siga eligiendo el papel para mí es un privilegio.

El "Pela" Romero llega al Casino Magic para desenmascarar a una infiel de Neuquén

Teniendo tanta información sobre relaciones, ¿crees que las personas van a tus charlas buscando llevarse algo?

Te soy sincero, creo que el creo que el 95% de la gente que viene a la sala, salvo el que viene invitado, viene a buscar algo, viene a llevarse algo de la charla. Me pasa muchas veces que hay personas que ya saben lo que tienen que hacer, pero vienen a que uno se los diga en la cara. Como diciendo: "vengo a reafirmar, vengo a confirmar que no estoy errada o no estoy errado". Y por ahí el último empujón se lo da uno. Lo que pasa es que después también lidias con el "hater" que te dice: "Che, mi señora me dejó por culpa de tu libro". No, la verdad que te dejaron porque te la mandaste, hermano. Nadie te deja por un libro. Hacete un poquito cargo vos, alguna te mandaste. Pero me pasa algo con la gente de Alto Valle, que a diferencia del prejuicio que yo tenía, que pensaba que les iba a costar hablar porque probablemente se conozcan o se tengan en redes, y gracias a Dios me llevé la sorpresa de que no, de que hablan hasta por los codos y no se callan nada. Eso es alimento para el show.

¿Y qué otro recuerdo tenés del último show que hiciste en Neuquén?

La última vez que estuvimos en el Magic el show duró como 20 minutos más. Recuerdo que tuvimos la suerte de tener la visita de Felipe Abello, que es un artista chileno que admiro mucho. Fue la primera y única vez en mi vida que tuve un artista de telonero, así que contento por eso. Pero recuerdo que la gente no se quería ir y nos quedamos cantando. Teníamos un repertorio armado de tres canciones y terminamos cantando 14. Se armó un tole tole ahí, una fiesta rara.

Te vas preparando entonces porque acá es así, te quedas charlando un ratito y después ya se hacen amigos

Hubo algunas parejas que se formaron esa noche. Es que la idea de la charla también es un poco que la gente exponga su verdad y no siempre se separan. Por ahí una persona pispea para atrás y ves un soltero, ves una soltera y cuando están en la firma del libro, la gente empieza a hablar entre sí y se forma parejita. En eso renace el amor o la posibilidad de que nazca. Así que no solo tengan miedo de separarse, sino que vengan. Capaz que encuentran el amor en la charla.

Para los interesados en asistir a las charlas, pueden comprar sus localidades a través del portal Entrada Uno, o bien en las boleterías de las salas de espectáculos, a 30 mil pesos, más el costo de servicio.