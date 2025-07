Coti y un festejo único en Neuquén: celebrará los 20 años de su disco más importante "Esta mañana y otros cuentos"

En el marco del aniversario número 20° de su disco "Esta Mañana y Otros Cuentos", y del cuatro año de funcionamiento de Mood Live (Ministro González 40), Coti Sorokin llegará a Neuquén capital para llevar adelante un recital que promete estar repleto de hits. La cita será el próximo 26 de julio, a partir de las 21.

En ese marco, el artista le brindó una entrevista a Tardes de Primera, el programa conducido por Huguex Cabrera, y además de hacer un repaso del momento que está viviendo, reveló que el disco "Esta mañana y otros cuentos" le cambió por completo su vida, a nivel popularidad.

Justamente, en esa placa aparecen composiciones como "Nada fue un error", "Tu nombre", "Antes que ver el sol" y "Otra vez", las cuales se convirtieron en clásicos del cancionero popular. "Fue el tercer disco de mi carrera como solista y fue bisagra en muchos aspectos... Fue increíble porque lo grabamos en dos horas, así como lo escuchas, en vivo riguroso... No sabía en ese momento que que nos iba a cambiar las vidas", recordó Coti, orgulloso de esa placa.

En tanto, también habló sobre la importancia que tiene para él volver a Mood, ya que él fue el encargado de reinaugurar la sala de espectáculo en el 2021, realizando el primer recital con medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID19. "Nosotros fuimos los primeros que peleamos por la defensa de los shows en vivo, en un momento en el que se hacían todos los festivales virtuales. Y luchamos muchísimo en el sentido de buscar la forma de volver presencialmente a los escenarios", confió el músico.

¿Cómo te sentis de volver a Neuquén, después de un largo tiempo sin pasar por la ciudad?

La verdad que super contento de estar anunciando estas fechas, en ciudades que tengo muchas ganas de volver, que siempre me trataron increíble. En el caso de Neuquén, Mood Live es una sala para mí especial porque nosotros de alguna manera la reinauguramos después de la pandemia, y justo estas fechas coinciden con la celebración del cuarto aniversario de Mood, así que de alguna forma estamos celebrando que se siguen haciendo conciertos, que seguimos de gira, que seguimos productivos y que seguimos en contacto y viajando, encontrándonos con la gente que queremos.

Pero también estás de festejo con los 20 años de tu disco "Esta mañana y otros cuentos", que parece haber marcado un antes y un después en tu vida, ¿cierto?

Sí. Fue el tercero de mi carrera como solista y fue un disco bisagra en muchos aspectos. Fue increíble porque lo grabamos en dos horas, así como lo escuchas, en un vivo riguroso. Tocamos en un estudio de televisión en Madrid -ahora estoy en Madrid, en el verano de español-. Y bueno, no sabía en ese momento que nos iba a cambiar las vidas, a todos los que estábamos trabajando y grabando ahí. De allí salió aquella versión mítica de "Nada fue un error" con Julieta Venegas y Paulina Rubio y que se hizo, como se dice ahora, viral. En aquel momento se popularizó muchísimo y nos cambió la vida absolutamente. Y seguimos 20 años después vivos, y como te decía, muy productivos, haciendo muchísimos muchísimos conciertos.

Estás en Madrid, en ese verano europeo, y me imagino también con presentaciones y matecito de por medio...

Estuve haciendo conciertos la semana pasada. Esta semana nada, me quedé haciendo cosas acá en Madrid, trámites, grabaciones, algunas mezclas, y luego ya vuelvo para encarar los ensayos y la etapa de vuelta argentina. Vamos a Bahía Blanca el 25 y el 26 a Neuquén. Son las dos primeras fechas de esta etapa. Después me vuelvo para Madrid, estoy agosto, septiembre y ya después octubre/noviembre encaramos de vuelta la gira por Argentina. Vamos a tocar en el Grand Rex, en Rosario, en Córdoba, Mendoza hacemos un montón de fechas, pero las primeras son estas dos, de Bahía Blanca el 25, y Neuquén el 26.

Hablemos de tu música a nivel composición. No caben dudas que sos un creador de hits absoluto. ¿En qué te inspiras para poder escribir cuando vas desarrollando una letra? ¿Te surge inmediatamente? ¿La anotás?

Mira, depende. Hay veces que empiezo por melodías que se me ocurren, a veces por alguna idea de letra, a veces empiezo con letra y música. A veces con algún ambiente o algún arreglo, de guitarra por ejemplo. O sea, no tengo una forma que siempre repita porque creo que cada una de las maneras que uno tiene para encarar una composición te lleva también a lugares diferentes y te inspira a lugares diferentes y está bueno sentirse libre en ese sentido. Pero si bien es cierto que las canciones conocidas son muchas, también hay muchísimas que no que no lo son. Hay mucho material que la gente no conoce y que también está bueno que así sea y que es normal, si no estarían todos los días sonando canciones mías por todos lados y hubiera 80 canciones conocidas y no es tema tampoco. Pero bueno, la verdad que sí, tuve la suerte de que haya muchas que se popularizaron y eso para mí es una bendición, es un privilegio, tanto en mi voz como en voz de otros artistas que compuse muchas canciones también.

¿Pero vos sos consciente de que has marcado vidas y generaciones con tu música?.

Sí, a ver, no sé si marcado, pero sí está presente en muchos momentos lindos de la vida, a veces difíciles también. Hay canciones que te acompañan en momentos complicados, y ahora con las redes y esto de estar en contacto con el público, te enterás de muchas historias de cómo la gente vive por ahí esas canciones, que uno ni soñó que iban a formar parte de la vida. Por ejemplo, mucha gente que por ahí dice, 'Nos conocimos con esta canción o nos conocimos en un concierto; o me dedicó esta canción el día que nos comprometimos y ahora tenemos tres hijos; o mi hijo nació cuando cuando estaba en la panza le hacía escuchar esta canción y es su canción favorita'. Miles de historias como esas. Y enterarte de todos eso te da una satisfacción de ser parte. No sé si me doy la importancia de ser crucial ni mucho menos. O sea, si se que por lo menos soy parte en acompañarlos en algunos momentos y creo que la gente es muy agradecida con eso y yo también lo soy. Entonces, tenemos una relación con el público muy sana y y muy linda desde hace mucho tiempo y que se va renovando también en los conciertos. Otra historia que recuerdo es la de Quevedo quien hizo una de mis canciones en uno de sus conciertos. El chico es canario. Y cantó 'Nada fue un error'. Y él contaba que esa fue una canción muy importante en su infancia.

Fue viral lo que pasó con Quevedo cantando esta canción, ¿viste que ahora se viraliza todo?, como así también lo que pasó con tu presentación en Rosario en junio pasado...

Uh, eso fue hermoso porque me fui en el medio de la gira acá en España, me fui a hacer el concierto del Día de la bandera, el 20 de junio, en el monumento de la bandera. Fue todo un día muy popular, pasaron unas 300 mil personas, una locura. Y nosotros hicimos el cierre a la noche y fue algo que me lo guardo para siempre. Fue algo muy icónico en mi vida porque además de que estaba volviendo a mi ciudad natal, estaba tocando por el Día de la Bandera.

Ahora estamos viendo en pantalla un poco del video junto a Miranda!, que quedó una maravilla, ¿cómo fue ese proceso?

Para este video, que me parece muy gracioso, ninguno de los dos estábamos disponibles para hacerlo. Entonces hicimos como una especie de genialidad con inteligencia artificial. Y pues quedó divertido. La idea era mostrar este featuring con los Miranda que los amo, porque venimos hace muchos años juntos prácticamente, con una historia muy similar y me encanta compartir por primera vez una canción.

Entonces te llevas bien con la inteligencia artificial, un recurso que a alguien con tanta trayectoria le debe sumar también, ¿no?

Sí, está bueno. A ver, me parece que nunca la inteligencia artificial va a reemplazar a la sensibilidad humana porque es inteligencia, no hay sentimiento. No hay sentimientos artificiales. Los sentimientos son sentimientos. Por eso creo que sí se puede poner al servicio de muchas cosas, pero no se puede suplantar lo esencial, que es el feeling y es el sentimiento. Por eso creo que no hay ninguna canción realmente importante como tal que haya hecho la inteligencia artificial, porque existe la inteligencia artificial, pero no el talento. El talento es algo más tridimensional que la inteligencia. Por más que la inteligencia artificial pueda ir 20 mil veces más rápido que la de un humano. El humano tiene un alma, una sensibilidad y una expresividad que la inteligencia artificial jamás va a poder reproducir.

Para ir cerrando un poco, va a ser una fiesta el festejo por los 20 años "De esta mañana y otros cuentos" y también el aniversario de Mood...

Sí, doble festejo y sobre todo el hecho de volver a una sala que nosotros reinauguramos y que fue muy emocionante. Nos pasó con muchos lugares. Nosotros fuimos los primeros que peleamos por la defensa del show en vivo en el momento que se hacían todos los festivales virtuales y en plena pandemia. Y fue así que hicimos los primeros autoconciertos. Creo que fue en septiembre, cuando aún faltaba un año para que la pandemia se termine. Y a partir de ahí se abrió una puerta hermosa que empezamos a volver a los escenarios de a poco. Primero con los autoconciertos, después con una especie de jaulas, después con corralitos, con aforos limitados. Fue un proceso que duró muchísimo, pero esa sensación de volver a a los escenarios fue única.

Para los interesados en asistir a este espectáculo, pueden adquirir sus entradas a través del portal Proticket, o bien en la boletería de la sala de espectáculos, a 42 mil pesos, más los gastos de la ticketera.